【新冠肺炎】意社區華人曾因疫情受辱　時間證明有遠見獲稱讚

意大利普拉托鎮的中國人曾被視為是新冠病毒的傳播者，出現被侮辱和暴力襲擊的情況。不過現在他們卻因為提早採取嚴格的自我防控措施被當作榜樣。

據德國之聲4月1日報道，意大利普拉托的中國人最初圍繞着紡織工廠而慢慢聚集，現在這裏是意大利最大的中國人社區，有5萬名中國人住在這裏，佔普拉託總人口的四分之一。

兩個月前普拉托鎮的中國人還是遭到歧視攻擊的目標，他們被視為是病毒的傳播者，遭到侮辱和暴力襲擊。

截至3月31日，意大利新冠肺炎確診病例累計達105,792例，死亡12,428例。圖為3月28日，在意大利羅馬，工作人員穿着防護服為一個社區進行消毒，以控制新冠病毒的傳播。（AP）

普拉托最高衛生官員伯蒂（Renzo Berti）稱，「我們意大利人擔心普拉托的中國人會出問題。相反地，他們的表現比我們好得多......在普拉托的中國人中，沒有一例新冠肺炎的病例。」

德國之聲提到，其實早在意大利傳出首例新冠病毒肺炎確診的3周前，普拉託中國人社區就開始實施封鎖。當時有許多中國人過完新年假期回來，他們感覺疫情可能很快就會傳播到這裏。

當其他意大利人像往常一樣前往滑雪場，並擠入咖啡館和酒吧時，普拉托多數中國人像是在街上消失一般待在家裏。雖然街道上仍充斥着農曆新年的裝飾品，但是到處都是半荒蕪，商店也都關門。

2月8日，意大利關閉所有學校1個月前，當局就告訴從中國休假返回的學生可以不用去上課。普拉托最高衛生官員伯蒂發現，這些學生和他們的家人對這個做法的接受度很高。

伯蒂開始觀察到當地中國人對於相關的政策相當主動配合，當政府建議他們進行自我隔離且接受遠程健康監測時，立刻就有360多個家庭，約1,300人登記。

3月12日，在羅馬的機場，工人們從一架中國包機上卸下醫療用品。當天，一架載有醫療小組成員和幾噸來自中國的醫療物資的包機抵達羅馬，幫助意大利抗擊冠狀病毒疫情。（AP）

到2月下旬和3月初，意大利疫情開始蔓延，一些仍保有中國公民身份的家庭甚至開始把孩子送回中國給親戚照顧。因為他們對周圍意大利人輕忽的態度和行為感到很震驚。

有傳聞說，意大利的中國人幾乎都採取類似的預防措施，雖然目前沒有官方數據來佐證。但是對普拉托的華人來說，主動防控的措施讓他們在疫情重災區逃過一劫。