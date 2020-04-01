【新冠肺炎】美CDC主任：達25%患者從沒出現症狀　導致快速傳播

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）3月30日接受美國電台訪問時指出，新的數據顯示，無徵狀感染個案可能導致當局建議人們更廣泛地使用口罩。

CDC主任雷德菲爾德在接受美國全國公共廣播電台（National Public Radio）訪問時表示，多達25%患者從沒有出現症狀。他說新冠肺炎傳播得比流感快，部分原因看來人們能在感到生病之前達48%小時前，已能散播布毒。

他說無徵狀感染個案眾多是導致CDC考慮就誰應配戴口罩的指引上擴大範圍。他說：「這（無徵狀感染個案）有助解釋，病毒如何快速在這個國家傳播。他說因美國有無症狀患者、有人在出現病徵48小時前已在「播毒」，這有助解釋，為何病毒繼續在國內快速傳播。

疾病控制和預防中心現時指引是：「如你有病：當你附近有人（包括您在進一個醫療服務供應商辦公室前），你應戴上口罩。如你是照顧他人的人：如那人是有病而不能戴口罩，例如因為呼吸困難，那麼作為照顧者的你，應在與他們身處同一房間時戴口罩。在照顧者以外，訪客不被建議戴口罩。」