【新冠肺炎】傳美國拒批准進口中國KN95口罩　中方回應

雖然美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情十分嚴重，醫療物資也短缺，但是美國媒體報道，美方拒絕批准進口中國的KN95口罩。中國外交部4月1日做出回應。

4月1日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「據報道，KN95口罩是N95口罩的中國替代品，但美國食品藥品管理局（FDA）拒絕允許其進入美國。中方能否證實，對此有何評論？」

對此，發言人華春瑩回應說：「 我看到了有關報道，具體情況我不瞭解。如果報道屬實，我也不清楚美方出於什麼考慮作此決定。我能說的是，當前疫情形勢下，口罩是各國急需物資，中國國內的需求量也很大。中方企業正在開足馬力、加班加點、夜以繼日地生產，在滿足國內需求的同時，儘量為各國防控疫情提供保障。」

她還強調，抗疫物資供應還涉及不同國家和地區對產品的認證標準差異等具體問題，但這些問題不應成為抗疫物資合作的障礙。

據美國新聞網站BuzzFeed 3月29日的報道稱，美國病例激增後，口罩短缺，但美國拒絕中國的KN95口罩。KN95口罩是N95口罩的中國替代品，但美國食品藥品管理局（FDA）拒絕允許其進入美國。

BuzzFeed的報道稱，美國疾病控制中心（CDC）表示，KN95口罩的有效性與N95相同，是「供不應求的」N95口罩的眾多「合適替代品」之一。根據全球最大的口罩製造商3M的說法，KN95 與N95口罩「等效」，並且「可以預期其功能非常相似」。

但根據法律規定，沒有FDA的批准，口罩和大多數醫療設備都不能進入美國市場出售。

報道指出，上週（3月16日至22日），為了緩解國家防護裝備的短缺，FDA發佈了非N95呼吸防護口罩的緊急授權，但是它顯然沒有把KN95口罩列入緊急授權範圍。

報道稱，一些人認為，FDA刻意漏掉KN95口罩可能是由於中美之間的緊張關係加劇。經營電商的沃克（Byron Walker）說，「這似乎是出於政治原因而發生的」。