【東京疫情】新宿歌舞伎町爆10多人確診　多為夜店小姐及顧客

日本《讀賣新聞》4月1日報道，東京新宿區歌舞伎町曝出十多人確診感染新冠肺炎的消息，這些患者多為夜店和風俗店的女從業員與男顧客。新宿區區長呼籲民眾暫勿往相關店舖消費。

讀賣：實際感染人數可能更高

報道引述知情人士稱，新宿區的新冠肺炎確診患者人數從3月下旬開始突然增加，目前已有十多人確診，其中多數是在夜店和風俗店接待客人的女從業員及男顧客。政府人員在調查這些確診者的感染途徑和密切接觸者時，往往無法得到對方配合，故此估計實際感染人數可能比已知數字更高。

新宿區長吉住健一呼籲民眾暫不要到歌舞伎町相關店鋪消費，圖為2016年他出席選舉活動（fb@kenichi.yoshizumi）

報道更提到，新宿區長吉住健一3月31日呼籲民眾暫不要到歌舞伎町相關店鋪消費，報道形容此呼籲在當地是罕見的。

東京成為日本國內「重災區」

日本確診個案近日不斷上升，4月1日新增265宗感染個案，若計算郵輪「鑽石公主號」的712宗個案在內，全國累計確診個案增至3204宗，其中東京是重災區，有最多的521宗。

共同社報道，日本首都圈的4個都縣知事和5個城市市長4月1日發表緊急聲明，表示由於疫情在大城市顯著蔓延，呼籲所有人避免不必要的外出，避免人群聚集及夜晚外出。

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