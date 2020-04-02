以色列有望組成聯合政府　內塔尼亞胡或與甘茨輪流掌權

以色列政壇兩大對手：總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及藍白黨領導人甘茨（Benny Gantz）的磋商似乎「取得顯著進展」，綜合歐美多間媒體消息，當地有望組成聯合政府。

以色列議會26日舉行議長選舉，甘茨當選出任。他之後表示，這是不尋常的時期，需要做出不尋常的決定，並會盡一切可能推動籌組聯合政府。 不過他過去一年試圖在3次選舉中取代內塔尼亞胡出任總理，但今次突然轉向擔任議長，似乎「放生」涉貪的內塔尼亞胡重獲出任總理的機會。可是這個因定亦招致政治盟友的憤怒，Telem黨和Yesh Atid黨譴責甘茨「不戰而降」。

以色列在3月初舉行國會大選，是過去一年內三度舉行議會選舉。120個議席中，內塔尼亞胡領導的右翼政黨利庫德集團（Likud）獲得36席，甘茨的藍白黨獲得33席，因此雙方都無法取得過半數議席單獨執政。

甘茨（左）獲推舉為以色列國會議長。（Reuters）

當地《國土報》（Haaretz）26日報道，內塔尼亞胡和甘茨有意達成輪流執政的協議，共同成立為期3年的緊急聯合政府，內塔尼亞胡在前一年半擔任總理，甘茨先擔任外交部長或副總理，再於2021年9月接任總理。而內閣席位就會由利庫德集團和藍白黨「平分」。

該報31日稱，兩黨高層希望早日完成籌組聯合政府的談判，並期望趕及在4月8日猶太節日逾越節（Passover）前夕宣誓就職。兩人的會議原定於29日舉行，但內塔尼亞胡的助手帕盧奇（Rivka Paluch）確診新型肺炎而被取消，內塔尼亞胡亦要自我隔離，因此會議延期。

不過，《以色列時報》（Times Of Israel）同日引述消息人士指，會議推遲的主要原因是利庫德集團內部糾紛，令談判形勢更加複雜。兩黨一直在收窄部分部長職位和議會發言人席位上的分歧。甘茨的派系要求在內閣的最高職位中佔最大份額，並拒絕了利庫德集團安排愛德斯坦（Yuli Edelstein）再次出任議長的要求。甘茨亦抵制內塔尼亞胡單方面擴大以色列對約旦河西岸定居點和約旦河谷主權的計劃。

藍白黨的要求引起了利庫德集團成員和其他黨政府部長的不滿，他們抱怨內塔尼亞胡在談判中讓步太多，並放棄立法議程中的大部分內容，右翼亞米納黨的成員更揚言退出政府作為抗議。

隨着談判拖延，有更多人猜測，內塔尼亞胡或會將談判拖到逾越節後，屆時甘茨的組建聯合政府的授權到期，削弱他對內塔尼亞胡的影響力。