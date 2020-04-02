【新冠肺炎】杜魯多呼籲加拿大團結抗疫　並向華企致謝

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月1日呼籲全國團結抗疫，認為國會應盡快支持通過巨額刺激經濟方案。他較早前亦感謝阿里巴巴等中國企業提供抗疫支援。

加拿大政府提出佔大約GDP5%、總值1050億加元的刺激經濟方案，並會暫延徵收當地的個人及企業合共850億加元稅款。國會在3月休會前與政府達成協議，容許政府有未來6個月有更大使用公帑的權力，不過杜魯多認為，這個方案是當地史上最大的經濟計劃，因此有必要聽取各黨派的意見，交由他們表決。

而杜魯多在前一日的記者會則感謝國內外企業在抗疫時期所付出的貢獻，包括汽車零配件製造商麥格納（Magna）、通用、豐田及福特汽車公司、阿里巴巴和Home Depot等，指這些公司向當地醫療機構捐贈大量醫療物資。其中，他提到阿里巴巴向加拿大捐贈50萬個醫用口罩和10萬份病毒檢測試劑。

杜魯多亦表示，政府將花費20億加元為前線醫護人員購買更多的防護設備，並與魁北克的的AMD Medicom公司達成協議，在加拿大開設廠房，生產需求甚大的N95及醫用口罩。

截至4月1日，加拿大的新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎確診病例為9548宗，109人不治，此外有1324人痊癒。