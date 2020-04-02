【新冠肺炎】世衛正研究戴口罩能否控制病毒在社區傳播

世界衛生組織（WHO）官網引述總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間4月1日在總部日內瓦、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發布會上發表的講話稱，世衛仍在繼續研究有關戴口罩能否控制社區傳播的證據 。

譚德塞形容，全球在過去5周的確診的數目以指數式增長，死亡個案在過去一周亦增加超過一倍。他認為在未來數日，確診個案會突破100萬，喪生人數亦會升破5萬。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時數據，全球新冠肺炎確診病例達到逾93萬，美國的確診數字則已超過21.6萬宗，佔全球五分之一。

對於戴口罩能否控制社區傳播，譚德塞說，「我們仍在繼續研究戴口罩的證據。世衛組織的重點是，保障一線醫護人員能夠獲得必要的醫用口罩和帶呼氣閥的口罩等個人防護裝備。我們為此繼續與政府和製造商合作，加強包括口罩在內的個人防護裝備的生產和銷售。」

他續指，關於在社區內使用口罩的爭論仍在繼續，世衛組織建議生病的人和照顧他們的人戴醫用口罩，但在這種情況下，口罩只有與其他保護措施結合使用才有效。

譚德塞指出：「世衛組織繼續收集所有相關證據，並繼續評估可否更廣泛使用口罩在社區中控制新冠病毒傳播的問題。」「這是一種很新的病毒，我們仍在學習中。隨着大流行疫情的演變，證據也在發展，我們的建議也在更新。 」