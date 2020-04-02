【新冠肺炎・比利時】籲呼吸器留給年輕人　無私長者拒絕治療身亡

比利時呂貝克市（Lubbeek）一名長充滿大愛的舉行，廣為美國、英國以至印度的媒體報道。終年90歲的荷雷兒茲（Suzanne Hoylaerts）生前在3月20日確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），但她入院後拒絕接受進一步治療，並要求將呼吸機留給較年輕的病人使用。她最終犧牲自己，讓其他病人有更大的生存機會。

新型冠狀病毒肺炎：比利時呂貝克市90歲的荷雷兒茲3月20日確診染病，她拒絕使用呼吸機，最終在22日病逝。（Suzanne Hoylaerts的Facebook帳戶）

荷雷兒茲最初出現食慾不振以及呼吸急促的情況，之後情況惡化，3月20日送院檢驗並確診，醫生建議她使用呼吸機，但她拒絕。她對醫生說：「你不需要給我駁上呼吸機，留給較年輕的病人吧。我已過了美好的一生。」

她的病情急轉直下，最後還是不敵病魔，3月22日去世。

她的女兒朱迪斯（Judith）對於母親義舉的回應，認為這就是媽媽一貫會做的事：「我們的母親沒做任何特別的事，她就是那樣。」

荷雷兒茲因必須接受隔離治療，親人不能與她見面。朱迪斯難過地說，直到慈母去世，兩人都無法相見。由於荷雷兒茲生前患新冠肺炎，她連母親的喪禮都無法參加。

朱迪斯也表示，媽媽生前一直留在家中，遵照政府的措施，她不知道母親到底是如何感染新冠肺炎的。