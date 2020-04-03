【新冠肺炎・朝鮮】如國家經濟變差民怨增加　崔龍海或會被問責

韓國《中央日報》3月31日報道，韓國國會立法調查處3月31日發佈《國務委員會第一副委員長崔龍海的政治地位變化的含義與未來展望》報告，預測如果朝鮮的經濟困難導致居民不滿情緒升級，名義上的國家首腦、朝鮮最高人民會議常任委員長崔龍海可能會被問責。

金正恩將金與正（左）安排到勞動黨中央委員會組織指導部第一副部長的位置。（Getty）

報告中寫道，「崔龍海是朝鮮第一代抗日遊擊隊革命運動家、前人民武力部長崔賢的兒子，在2010年9月標誌着朝鮮進入金正恩接班體制的第三次黨代會上被任命為勞動黨三大重要職能部門政治局、書記局和中央軍事委員會的委員」，「2017年被任命為勞動黨組織指導部部長，政治地位達到頂峰」。

報告中寫道，「朝鮮總政治局長黃炳瑞、組織指導部第一副部長趙延俊、國家安全保衛相金元洪等（與崔龍海）存在競爭關係的朝鮮高層幹部一一受到肅清或貶謫」。

但是，報告指出，「在朝鮮的首腦體制下，崔龍海勢力增強，勢必會受到牽制」，「金正恩在七屆五中全會上任命宣傳部第一副部長金與正擔任勞動黨中央委員會第一副部長（組織指導部），開始由 『白頭血統』對崔龍海等領導的組織指導部進行控制」。

有聲音指出，朝鮮2019年將擔任組織指導部長的崔龍海任命為最高人民會議常任委員長，擔任名義上的國家首腦，也是一種「制約」。

報告中特別指出，「在新冠肺炎（COVID-19）疫情導致國家經濟日漸困難的情況下，金正恩以腐敗嫌疑解除了組織指導部長李萬健和勞動黨副委員長樸泰德的職務，強化組織指導部第一副部長金與正的地位，都是為了削弱崔龍海的政治影響力」，「如果以後朝鮮居民因為對朝制裁或者COVID-19疫情對當前的經濟困難表示不滿，身為朝鮮第二把手的崔龍海也免不了被問責」。

朝鮮政府至今為止未對外宣布是否有確診患者，並於3月27日罕見公布境內約有2,280人正在接受醫學觀察隔離。

日本《讀賣新聞》3月29日報道，部署在朝中邊境附近的朝鮮軍隊自2月底以來，已發現100多名疑似感染新冠肺炎患者的死亡者。

《朝鮮日報》3月31日報道，熟悉朝鮮內部情況的消息人士透露，朝鮮咸鏡北道清津地區於3月初感染COVID-19的一家人全部死亡。