【新冠肺炎】疫情波及美軍　特朗普未正面回應會否影響南海震懾力

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美軍也不能倖免，其中目前停泊關島的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）有近百人確診。被問到是否擔心影響美軍在南海的震懾力，總統特朗普（Donald Trump）3月31日未有正面回應。

特朗普在白宮出席疫情記者會時，有記者問是否擔心美軍的戰備狀態，並舉例有報道指中國已經加強南海巡邏。特朗普回應指，無需擔心美軍，「美軍三日半就設置容納2,900張病床的醫院」，形容美軍的戰備狀態是前所未見。

美國《國會山》日報（The Hill）3月30日報道，五角大樓新聞發言人法拉（Alyssa Farah）指出，軍方下令禁止美國軍事基地公開疫情病例數據。他說：「我們和新冠肺炎持續戰鬥時，需要不斷評估和調整應對疫情的舉措，以及與公眾分享關鍵公共衛生數據的方式。」

法拉指，「不再報告具體部隊、軍事基地或作戰指揮部的確診染疫數據。我們將繼續傾盡全力平衡透明性與（美軍）運轉安全性。」不過，國防部和每個軍種仍然會對公眾通報每日例行的總計確診數據。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）上周向路透社表示，想要拒絕提供特定作戰部隊疫情相關數據，保護美軍行動安全。

【新冠肺炎】美國航母羅斯福號近百人確診　船員獲准上岸
特朗普：伊朗企圖襲擊駐伊拉克美軍
【新冠肺炎・美國】羅斯福號航母疫情擴散　艦長緊急致函海軍求助
【新冠肺炎】美軍錄首宗現役人員死亡個案
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。