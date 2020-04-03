【新冠肺炎】疫情波及美軍　特朗普未正面回應會否影響南海震懾力

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美軍也不能倖免，其中目前停泊關島的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）有近百人確診。被問到是否擔心影響美軍在南海的震懾力，總統特朗普（Donald Trump）3月31日未有正面回應。

特朗普在白宮出席疫情記者會時，有記者問是否擔心美軍的戰備狀態，並舉例有報道指中國已經加強南海巡邏。特朗普回應指，無需擔心美軍，「美軍三日半就設置容納2,900張病床的醫院」，形容美軍的戰備狀態是前所未見。

美國《國會山》日報（The Hill）3月30日報道，五角大樓新聞發言人法拉（Alyssa Farah）指出，軍方下令禁止美國軍事基地公開疫情病例數據。他說：「我們和新冠肺炎持續戰鬥時，需要不斷評估和調整應對疫情的舉措，以及與公眾分享關鍵公共衛生數據的方式。」

法拉指，「不再報告具體部隊、軍事基地或作戰指揮部的確診染疫數據。我們將繼續傾盡全力平衡透明性與（美軍）運轉安全性。」不過，國防部和每個軍種仍然會對公眾通報每日例行的總計確診數據。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）上周向路透社表示，想要拒絕提供特定作戰部隊疫情相關數據，保護美軍行動安全。