菲律賓總統稱軍警可射殺違反措施的鬧事者

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）4月1日在發表電視講話時警告那些違反封鎖措施的人說，他已下令警方及軍方，可開槍射殺鬧事者。

菲律賓新冠肺炎：菲律賓總統杜特爾特下令警方及軍方，可開槍射殺違反封鎖措施的人。圖為他3月30日在馬尼拉進行電視直播期間，向全國發表講話。（AP）

這已非杜特爾特第一次如此下令。他2016年6月30日上任後厲行掃毒，讓警察射殺拒捕的毒販和癮君子。

杜特爾特4月1日晚發表電視講話稱：「我對警察、軍隊和社區官員的命令是，如有人製造麻煩，以他們的生命受到威脅：開槍打死他們。」

他說：「（你們）明白了嗎？（是）死亡。與其讓你們製造麻煩，我會將你們埋了。」

他的演說發表在國內有城市出現治安問題之後。菲律賓馬尼拉的奎松城（Quezon City）有民眾示威，抗議收不到供給品。警員曾嘗試處理，但很多人拒絕回家，事件中有20人被捕。

這是菲律賓為予阻止民眾走出戶外的最新舉措。之前該國已祭出與別不同的方法，包括在街上放置打開的棺材以作阻嚇，還有使用水炮車在街上噴灑消毒劑。

菲律賓3月16日宣布整個呂宋島處於「鎖島」狀態，導致該國約一半人口須進行居家隔離。3月24日，國會通過菲律賓進入為期3個月的全國緊急狀態。

路透社4月2日引述菲律賓國家警察總長當天表示，警方理解杜特爾特是為展示他對公共秩序有多認真，沒有人會被射殺的。

根據菲律賓衞生部網站截室4月1日早上4時的資料，該國新增227個確診病例，累計2311例。死亡病例較昨日新增8例，達96例。全國迄今有50人痊癒。