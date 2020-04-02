【新冠肺炎】巴西出現首名確診原住民　部落免疫力弱恐不堪一擊

巴西衞生部原住民衛生服務部門4月1日表示，亞馬遜森林深處有1名原住民女子確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），是巴西300多個部落的首宗個案。

新型冠狀病毒肺炎：巴西4月1日出現首名確診的原住民。圖為1月14日巴西馬托格羅索州欣古國家公園一班原住民在進行為期4日的祈禱儀式（Reuters）

染病的20歲科卡馬族（Kokama）女子居住在聖安東尼奧杜伊薩（Santo Antonio do Ica）。當地鄰近巴西和哥倫比亞邊境，距離亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）約880公里。同一地區有4宗病例，包括1名上周確診的巴西醫生。

原住民衛生服務部門表示，確診女子是醫護人員，曾接觸確診的醫生。該名醫生確診後，當局安排15名醫護人員和12名患者接受病毒檢測，只有該名女原住民確診。

巴西衞生部長曼代塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，「原住民健康是讓人關切的重點。我們對這些原住民團體需要三倍小心，特別是最為孤立的那些團體。」

美洲原住民部落都不曾接觸外界許多疾病，當初歐洲作為殖民地開拓者前往當地並帶來疾病時，估計曾造成美洲95%以上原住民喪生。外界擔心這群原住民對疾病的抵抗力依舊脆弱。