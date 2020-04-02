【新冠肺炎】英媒主編：英國浪費整個2月　防疫措施如國家醜聞

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情正在惡化，英國政府有人批評中國隱瞞導致如今的爛攤子，但也有英國醫學雜誌主編3月26日時稱，英國行動緩慢，浪費了時間。

3月26日，知名醫學雜誌《針刺》（The Lancet）主編霍頓（Richard Horton）在英國廣播公司（BBC）一個節目上猛批英國防疫措施是「國家醜聞」（national scandal）。

霍頓指出，英國早在1月底就知道疫情的嚴重程度，卻白白浪費時間。他稱「坦白說，這是一場國家醜聞。我們不應該處在這個境地。在1月的最後一個星期，我們就知道疫情會到來，中國疫情所傳遞出的信息非常清楚，一個具有潛在全球大流行的傳染病正在衝擊着城市，人們被送進醫院，住進重症監護室。人們不斷地死亡，死亡率在不斷上升。」

他說「我們在11個星期前就知道，可是我們浪費了整個二月份，在這段時間，我們本可以採取行動，加大檢測力度，做好個人防護裝備的儲備和分發，可是我們都沒有做。」

他認為如今英國醫護人員所面臨防護裝備短缺，裝備不符合世界衛生組織（WHO）的防護標準等問題，這些原本都是可以避免的。

在節目中，他氣憤地說道：「這簡直是一場國家醜聞，我們怎麼會允許這樣的事情發生？」

近來，英國新冠肺炎疫情迅速惡化，根據美國約翰斯·霍普金斯大學公布的實時數據顯示，英國目前的確診病例已經逼近3萬，其中包括英國首相約翰遜（Boris Johnson），死亡人數突破2,000。