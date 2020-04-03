【新冠肺炎・疫情】全球確診個案突破100萬　美國逾24萬人染疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破100萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，由香港時間4月2日下午6時24分至4月3日上午6時21分，全球新冠肺炎確診病例新增69,541宗，達到1,011,490宗，死亡病例新增5,341宗，至52,863宗，痊癒個案有210,186宗，增加14,257宗。

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日本：日本4月2日新增240宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至3,445人。全國新增2宗死亡個案，分別來自北海道札幌市和福井縣越前市，累計死亡個案增至82宗。

東京都4月2日新增97宗確診個案，再創單日新高，累計684人確診。

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美國：截至香港時間4月2日下午6時27分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增25,460宗，至242,192宗，死亡個案達5,926宗，新增789宗。

重災區紐約州新增8,460宗確診個案，累計增至92,506宗。死亡個案增至2,373宗，增加153宗。

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意大利：民防局4月2日公布新增760宗死亡個案，累計增至13,915宗。確診個案增加4,668宗，累計增至115,242宗。累計有18,278人已經出院。意大利新增確診個案數目連續第四日維持4,050宗至4,782，政府預期進入平穩期。

西班牙：西班牙再度錄得單日死亡人數新高，國內累計死亡個案在4月2日超越1萬人。當地死亡個案由950個增至10,003個。西班牙累計確診個案為110,238個，新增8,102個。

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法國：衞生部4月1日公布新增471宗死亡個案，累計增至4,503宗。連同另外統計有884人於療養院病逝，總數為5,387人。另外確診個案增加2,116宗，累計增至59,105宗。

英國：政府4月2日公布新增569宗死亡個案，累計增至2,921宗。另外新增個案方面，當地再多4,244宗病例，累計升至33,718宗。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月2日公布的數據顯示，德國的確診病例增加6,156宗，累計73,522宗，死亡病例增加140宗，累計872宗。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲目前已有4,557人確診新冠肺炎。圖為3月31日，塔拉梅林高速公路一個電子告示牌屏顯示「留在家中，拯救生命」。（Getty）

伊朗：伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）4月2日表示，伊朗過去24小時死亡個案新增124宗，累計死亡個案增至3,136宗；確診個案新增2,875宗，累計確診個案增至50,468宗，有16,711人復康。

泰國：新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人4月2日表示，泰國新增104宗確診個案及3宗死亡個案，累計確診個案增至1,875宗，累計死亡個案增至15宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

韓國：據韓國中央防疫對策本部4月2日公布，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增89個，累計確診9976個。

韓國累計死亡病例169個，較前日增加4個。平均死亡率為1.69%，80歲以上患者死亡率達到18.76%。累計治癒並解除隔離病例共5828個，較前日增加261個。

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