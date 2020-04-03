【新冠肺炎】美國專家：病毒可以透過說話和呼吸傳播

美國國家科學院（National Academy of Sciences）新發傳染病與21世紀衛生威脅常設委員會主席法恩伯格（Harvey Fineberg）4月1日去信白宮，指有研究顯示冠狀病毒可以透過說話和呼吸傳播。

患者咳嗽或打噴嚏產生的呼吸道飛沫為新冠肺炎的主要傳播途徑，不過美國有專家引述研究指，說話和呼吸也可以傳播病毒。圖為4月1日，美國紐約有市民外出時戴口罩。（美聯社）

法恩伯格去信白宮回覆科學和技術政策辦公室的查詢，表示有研究顯示冠狀病毒有機會透過患者呼氣直接產生的生物氣霧（或稱生物氣溶膠）傳播。

根據美國疾病控制和預防中心所指，病毒可以於6呎距離內，透過患者咳嗽或打噴嚏產生的呼吸道飛沫人傳人。法恩伯格指出，上述說法正確，不過說話甚至呼吸產生的霧化飛沫亦可以傳播病毒。

信中引述內布拉斯加大學（University of Nebraska）的研究，指出病房內距離患者6呎以外的地方也可以發現病毒。法恩伯格相信，經過霧化而且帶有病毒的飛沫可以懸浮於空氣，有機會傳染路過的其他人。

至於病毒能夠於空氣中生存多久，則取決於患者說話或呼吸時釋出的病毒數量，以及空氣流通的情況。他認為，病毒傳染性不及麻疹或肺癆，但自己前往雜貨商店時也開始會戴口罩。