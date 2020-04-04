【新冠肺炎】英國副首席醫療官：不建議一般情況下戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，有國家改變政策，開始呼籲民眾戴口罩，但是英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）4月3日表示，不建議在一般情況下戴口罩。

英國疫情目前仍然嚴峻，不過官方仍然不建議戴口罩。圖為4月3日，藝術家Rebel Bear在英國蘇格蘭格拉斯哥繪畫的壁畫。（美聯社）

在英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）主持的每日疫情記者會上，副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）說，沒有證據表明，健康的公眾普遍戴口罩對疾病在社會傳播有影響，認為重要的是保持社交距離。

范—塔姆還說：「我們確實看到很多人戴口罩，尤其是在東南亞，但我們幾十年來一直看到這種情況，這已經融合部份文化，頻繁在公共場所戴口罩。這是非常不同的。」他說：「根據確鑿的證據和英國政府的建議，我們不建議公眾戴口罩。」

新冠疫情爆發初期，歐美國家並不建議民眾戴口罩，更多的是強調要用肥皂洗手，不要用手觸碰臉，如同防止流感一樣。

隨疫情的惡化，美國4月3日開始正式建議民眾戴口罩。美國疾病控制和預防中心4月3日發表聲明稱，鑑於最新研究發現大量的無症傳播者，建議民眾在難以保持社交距離的公共場所戴棉製面部遮擋物（cloth face coverings），尤其是社區傳播嚴重的地區。

聲明還說，建議使用的棉製面部遮擋物不是醫用口罩，也不是N95口罩，強調上述關鍵供應必須繼續留給醫護和其他醫療急救人員，如目前的中心指引所建議。