【新冠肺炎】意大利媒體指控俄羅斯援助團隊藏間諜　兩國爆口水戰

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發後，俄羅斯曾向重災區意大利派出醫療援助團隊，但之後有意大利媒體指控俄方醫療團隊提供的援助物資8成都無用，且質疑團隊中暗藏間諜，此事引發俄羅斯政府不滿，兩國爆發口水戰。

意大利主流媒體《新聞報》（La Stampa）3月25日刊出一篇報道，指俄羅斯派遣醫療團隊到米蘭（Milan）附近的疫情重災區協助抗疫，但報道引述匿名消息人士稱，團隊提供的8成物資都沒有用，且這個醫療團的性質似乎不單純，報道稱，俄羅斯派遣的一些軍事人員是間諜。

3月底，俄羅斯出動貨運飛機把醫療援助團隊與救援物資帶到意大利（美聯社）

當地媒體又引述前北大西洋公約組織（NATO）化學武器專家戈登（Hamish De Bretton-Gordon）稱：「毫無疑問地，那裏當中有俄羅斯情報總局（GRU）的官員。」

戈登指出「我們可以假設（俄羅斯團隊）會想盡可能找出關於意大利軍隊（的消息），並建立情報網絡。」

俄方：是來自俄羅斯的愛

此事引發俄羅斯的不滿，莫斯科政府稱，他們向飽受疫情打擊的意大利派遣醫生、護士和醫療設備是善意行動，是「來自俄羅斯的愛」。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）4月2日在Facebook譴責意大利媒體的該份報道。

意大利政府也不甘示弱，反駁稱俄羅斯對意大利報章的批評不適當，外交部和國防部發聲明說：「對於這種具體的支持（我們）表示感恩，同時不能不譴責（科納申科夫）不恰當的語氣。」