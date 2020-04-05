【新冠肺炎・疫情】全球病例破120萬　西班牙死亡個案連續3天減少

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破119萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球單日新增確診個案數在4月5日首次超過10萬個，累計確診病例數超過120萬個。美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的全球疫情最新統計數據顯示，截至香港時間4月5日下午6時，全球新冠肺炎確診病例新增7,377宗，累計1,204,782宗，死亡病例新增243宗，至64,849宗，痊癒個案有247,844宗，增加1,692‬‬宗。

世界衛生組織網站發布消息稱，全球過去24小時新增近8萬例新冠肺炎確診病例，累計確診1,051,635宗。

世界衛生組織網發布的數據，新增確診79,332宗。累計死亡病例56,985宗，過去24小時新增6,664死亡個案。據悉，目前歐洲仍然是確診病例最多的地區，累計583141宗。

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馬來西亞：截至4月5日中午，該國新增179宗確診病例，4宗死亡案例。全國累計3,662人確診，61人死亡，1,005人康復。

菲律賓：菲律賓衞生部4月5日指，截至下午4時，該國當天新增152宗確診個案，8宗死亡病例，7人康復。全國累計有3,246人確診，152人死亡，64人康復。

墨西哥：墨西哥衞生部4月4日指，該國新增202宗確診案例，及再多19人死亡。全國累計1,890人確診，死亡人數升至79人，另有633人康復。副部長洛佩斯-加特利（Hugo Lopez-Gatell）表示，死者均為年齡較大或患有慢性病的人。

泰國：泰國公共衞生部4月5日表示，該國新增102宗確診個案和3宗死亡案例。全國目前累計有2,169人確診，其中23人死亡，674人康復。

意大利：民防局4月4日公布新增681宗死亡個案，累計增至15,632宗，增幅已經是3月23日以來最低。確診個案增加4,805宗，累計增至124,632宗。累計有20,996人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的4,068人，減少至3,994人。

西班牙：該國死亡個案新增674個，但連續3天死亡個案出現減少的情況。衞生部稱這是10天以來死亡個案最少的一天。該國累計死亡個案12,418個。國內確診個案增4.8%，累計130,759個。

衞生部公布數據顯示，截至4月4日，該國新增7,026宗確診個案，累計124,736宗，確診數量超越意大利，成為全球第2多的國家。死亡個案新增809宗，累計11,744宗。康復個案新增3,706宗，累計達34,219宗。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月4日表示，該國過去24小時新增2,560宗確診個案及158宗死亡個案，累計確診個案增至55,743宗，累計死亡個案增至3,452宗。復康個案新增1801宗，累計19,736人康復。

澳洲：澳洲衞生部4月5日發布聲明指，該國在過去24小時新增181宗確診病例。全國累計5,635人確診，34人死亡，585人康復。衛生部提供的圖表顯示，該國的單日確診個案數目在3月份的最後一周突然上升，之後從3月28日開始下降。

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印度：印度衞生部發布的數據顯示，該國4月5日新增472宗確診個案，全國累計3,374人確診，77人死亡，266人康復。

日本：日本放送協會（NHK）報道，截至日本時間4月5日下午5時23分，全國新增190宗確診個案，累計3,689人確診。若果加上鑽石公主號上的712人，全國確診案例有4,401個。其中最多人確診的東京都在當天有143宗新增病例，累計1,034人確診。這是東京都連續第2天創單日確診個案新高。

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美國：截至香港時間4月5日上午7時41分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增30,074宗，至308,850宗，死亡個案達8,407宗，新增1,200宗。

重災區紐約州新增10,846宗確診個案，累計增至113,833宗。死亡個案增至3,565宗，增加347宗。紐約州的個案佔全美約37%。

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法國：當地4月4日公布，再多441人病歿，總數增至7560人，但增幅比3日的588人明顯減少，全國的確診個案升至68,605宗。

英國：政府4月4日公布新增708宗死亡個案，累計增至4,313宗。另外新增個案方面，當地再多3,735宗病例，累計升至41,903宗。

德國：德國新增4,394宗確診案例，102宗死亡個案。羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，截止4月5日上午7時44分，該國累計有91,714人確診，1,342人死亡。美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月5日下午6時57分，德國累計96,108宗確診病例，其中1,444人死亡，26,400人康復。

德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月4日公布數據顯示，德國確診病例新增11,463宗，累計91,159宗，死亡病例新增168宗，累計1,275宗。

韓國：中央防疫對策本部4月5日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增81個，累計確診10,237個。韓國的死亡個案在當天新增6個，累計183個，累計有6,463人康復並解除隔離。

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