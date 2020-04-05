【新冠肺炎・各地措施】意大利倫巴第下令民眾外出須戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

意大利：重災區倫巴第政府（Lombardy）4月4日宣布，所有民眾外出必須戴口罩，措施將維持至4月13日。

美國：總統特朗普（Donald Trump）4月4日表示，華府正盡力為當地爭取更多抗疫資源，並表示數以千計的軍人將會派遣到各州協助控制疫情，當中1,000名軍人及醫護人員會調派到紐約市。另外，特朗普4月3日簽署備忘錄，下令政府禁止出口N95口罩和其他防護裝備。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月4日發表電視講話，宣布會在7日要求國會延長緊急狀態15日，直至4月16日為止。他直言額外延長的時間，就是「我們的衛生系統需要恢復的時間」。桑切斯不排除會進一步延長緊急狀態，但若情況出現改善，可以放寬嚴格的規定。

韓國：韓國4月4日宣布延長防疫措施有效期至4月19日。宗教設施、室內體育設施、俱樂部等娛樂設施，以及地方政府所指定的其他行業，例如網吧和補習社，將繼續暫停營業直至19日。

新冠肺炎：圖為4月2日，日本東京有一名戴上口罩的男子走過櫻花盛放的公園。（AP）

日本：日本內閣官房長官菅義偉4月3日表示，約30個國家通過外交渠道向日本提出購買抗流感藥物Avigan的請求，他們希望使用Avigan來治療新冠肺炎患者，政府正考慮免費提供給有需要國家。

東京都政府借用酒店讓輕微徵狀患者入住，以解決患者驟增導致病床不足的問題。東京都知事小池百合子4月3日表示，有關酒店最快下周開始可以入住。她稱會借用一整棟酒店，並指正與酒店及當地地方政府協調。厚生勞動省同日亦公布讓輕微徵狀患者在酒店或自己家中療養的方針。

東京都教育委員會4月1日舉行臨時會議，決定延長都立學校停課至黃金周結束的5月6日。

土耳其：總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）4月3日宣布，從當地時間3日午夜起，向20歲以下民眾頒布宵禁令。全國31個城市會封城15天，包括最大城市伊斯坦布爾（Istanbul），禁止城際之間的交通，但運送食品、藥物及衛生用品等必須品的車輛則不受限制。