【新冠肺炎】疫情加劇以外　美專家警告美國將迎來「完美風暴」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在美國不斷升級之際，美國媒體4日引述專家的話，除了嚴峻疫情，即將到來的是一場「驚濤駭浪」。

美國經濟在3月份減少了70多萬個工作崗位，這一令人震驚的消息讓更多的人開始注意，疫情之下的美國，未來各種災難匯合在一起的糟糕境況。

美國目前是全球確診病例最多的國家，已經逾31萬個。圖為4月2日，美國總統特朗普在白宮參加有關新冠病毒肺炎疫情發布會。（AP）

《華盛頓郵報》4日援引一些專家的話表示，美國將迎來一場「完美風暴」：上升的失業率導致大批民眾加入沒有保險保障自己的行列。這些人中的許多人可能會尋求醫療補助計劃（Medicaid）協助，令州政府預算進一步變得緊張。

這些問加再加上新一波確診個案，美國就會出現如衛生經濟學家弗拉克（Austin Frakt）所形容的「醞釀中的災難」（looming catastrophe）。

《華盛頓郵報》提到，有兩幅關於美國疫情的地圖可以很好地展現即將到來的「風暴」。

第一幅《紐約時報》對手機數據的分析，展示人們在疫情期間出外程度的地圖。該分析顯示，在佛羅里達州和東南部等地，人們「繼續廣泛外出，有可能在新冠肺炎疫情加劇的同時，讓更多人暴露在有病毒的環境中」。正如印第安納大學衛生政策分析師卡羅爾（Aaron Carroll）指出的那樣，這種景象「對南方來說確實是個壞兆頭」。

第二張地圖來自凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation），該圖表明，南方州中有許多沒有擴大醫療保健和醫療補助服務（Medicaid Expansion Decision），但他們的確診病例正在激增。

3月17日，美國民眾在拉斯維加斯的一站式職業中心排隊領取失業救濟金。受疫情影響，裁員速度正在加快，有超過660萬美國人申請了失業救濟，刷新歷史最高水平。（AP）

美國預算與政策優先安排研究中心 （Center on Budget and Policy Priorities）高級研究員所羅門（Judy Solomon）稱，「這是一個完美風暴，這些是地方是看來有可能出現個案激增的地區，就像我們在紐約看到的那樣。」

《華盛頓郵報》指出，美國正面臨的雙重危機——一場要人全神貫注去應令的大流行性緊急情況，再加上陷入可怕的經濟衰退的滑坡——正以獨特的力量揭示出，我們未能充分對公共衛生以及建立健全福利國家進行投資、導致弱勢人士受害的結果。