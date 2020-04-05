中國再取伊拉克油田新合約　伊朗：美國遲早失去中東

在全球正忙於應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的時候，中國作為首個出現疫情的國家，情況已逐漸得到控制。有報道指出中國正趁着這機會在國際石油市場上動作，取得伊拉克的新的油田合約。

中東油田：伊拉克邁季嫩油田的俯瞰，攝於2019年7月。（Getty）

國際石油資訊網Oilprice.com報道指出，中國石油工程建設公司（CPECC）在3月贏得了伊拉克邁季嫩（Majnoon）油田2億美元的工程合約。

邁季嫩是伊拉克最大的石油儲存地區，位於南部主要出口港巴士拉東北約60公里，估計庫存380億桶石油。過去伊拉克曾與蜆殼公司（Shell）、馬來西亞等企業合作開發油田。根據蜆殼公司和巴格達的數據，至2014年第一季度末，油田的平均產量為每天21萬桶。即使2019年初發生洪水，產量仍有17.5萬桶。

報道指伊拉克向中國提供一個利潤豐厚的條件，以發展邁季嫩油田。中國將獲得一份為期25年的合約，合約將在簽署後兩年才生效，讓中國前期投資減少，每年平均獲得更多利潤。

中國開發邁季嫩油田有先天優勢

報道分析指中國在邁季嫩項目有更大優勢，第一是中國有處理洪水豐富的經驗，第二是中國可同時在伊拉克及伊朗工作，比其他國家更容易進入橫跨兩國邊境的邁季嫩水壩開展工程。

伊朗多年來因持續開發，對當地森林和灌木叢土造成破壞，多次修改水道作灌溉及排水亦令當地情況日趨嚴重。巴士拉大學（Basra University）早在2011年警告，該地的設施無法應付洪水，而危險區正集中在邁季嫩的輸油管及分離站等輸油區域。

因此在這次中國的參與，報道引述消息人士稱伊朗的革命衛隊邀請中國進入伊拉克及伊朗視察，並稱「伊朗革命衛隊正為中國服務。」

CPECC不僅是中國石油天然氣集團公司（CNPC）的子公司，亦是同一家最近獲得完全相同類型合約的公司。CPECC在2019年11月才贏得伊拉克西古爾納一號（West Qurna- 1）大型油田合約。伊朗消息人士稱：「美國將在某個時候醒來，並發現已經失去包括伊拉克和沙特在內的整個中東地區。」