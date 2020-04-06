【新冠肺炎・最新疫情】全球逾127萬人染疫　美國超過33萬人確診

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破127萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球單日新增確診個案數在4月5日首次超過10萬個，累計確診病例數超過127萬個。美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的全球疫情最新統計數據顯示，截至香港時間4月6日上午7時13分，全球新冠肺炎確診病例新增67,333宗，累計1,272,115宗，死亡病例新增4,525宗，至69,374宗，痊癒個案有260,012宗，增加12,168‬‬宗。

世界衛生組織網站發布消息稱，全球過去24小時新增8.5萬宗新冠肺炎確診病例，累計確診1,136,851宗。

世界衛生組織網發布的數據，新增確診85,216宗。累計死亡病例62,955宗，過去24小時新增5,970死亡個案。

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意大利：民防局4月5日公布新增525宗死亡個案，累計增至 15,887宗，增幅是3月19日以來最低，亦是連續第3日下跌。確診個案增加4,316宗，累計增至128,948宗。累計有21,815人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,994人，減少至3,977人。

西班牙：該國死亡個案新增674個，但連續3天死亡個案出現減少的情況。衞生部稱這是10天以來死亡個案最少的一天。該國累計死亡個案12,418個。國內確診個案增4.8%，累計130,759個。當地確診數量已超越意大利，成為全球第2多的國家。

泰國：泰國公共衞生部4月5日表示，該國新增102宗確診個案和3宗死亡案例。全國目前累計有2,169人確診，其中23人死亡，674人康復。

圖為4月3日泰國沙沒巴干府一所醫院內一名護士為新生嬰兒戴上面罩，以防寶寶感染SARS-CoV-2病毒。（AP）

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月4日表示，該國過去24小時新增2,560宗確診個案及158宗死亡個案，累計確診個案增至55,743宗，累計死亡個案增至3,452宗。復康個案新增1801宗，累計19,736人康復。

澳洲：澳洲衞生部4月5日發布聲明指，該國在過去24小時新增139宗確診病例。全國累計5,687人確診，35人死亡，757人康復。衛生部提供的圖表顯示，該國的單日確診個案數目在3月份的最後一周突然上升，之後從3月28日開始下降。

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印度：印度衞生部發布的數據顯示，該國4月5日新增472宗確診個案，全國累計3,374人確診，77人死亡，266人康復。

日本：日本放送協會（NHK）報道，截至日本時間4月5日晚上11時36分，全國新增169宗確診個案，累計3,858人確診。若果加上鑽石公主號上的712人，全國確診案例有4,570個。其中最多人確診的東京都在當天有143宗新增病例，累計1,033人確診。這是東京都連續第2天創單日確診個案新高。

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美國：截至香港時間4月6日上午7時13分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增28,222宗，至337,072宗，死亡個案達9,619宗，新增1,212宗。

重災區紐約州新增8,344宗確診個案，累計增至122,177宗。死亡個案增至4,159宗，增加594宗。紐約州的個案佔全美逾三分之一。

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法國：當地4月5日公布，過去24小時再多357人病歿，總數增至5,889人，但增幅比4日的441人明顯減少，全國的確診個案升至70,478宗。

英國：政府4月5日公布新增621宗死亡個案，累計增至4,934宗。另外新增個案方面，當地再多3,735宗病例，累計升至41,903宗。

德國：德國新增4,394宗確診案例，102宗死亡個案。羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，截至4月5日上午7時44分，該國累計有91,714人確診，1,342人死亡。美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月6日上午8時24分，德國累計100,123宗確診病例，其中1,584人死亡，28,700人康復。

韓國：中央防疫對策本部4月6日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增47個，累計確診10,284個，新增數字為2月29日高峰以來，首次低於50個。韓國的死亡個案在當天新增3個，累計186個，累計有6,598人康復並解除隔離，較前一天增加135人。

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