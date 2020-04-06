【新冠肺炎・措施】泰蘇梅島將封島至4月底　韓社交距離規定延2周

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

圖為2012年6月18日一名女子在泰國蘇梅島的Kamalaya Wellness Sanctuary的池中邊泡水邊看書。身在泰國旅遊點渡假的寫意感覺，看來香港人短期內都未必能感受得到了。（Getty）

韓國：政府宣布延長當地社交距離規定2周，由原定於截至4月5日，延至4月19日。

政府稱4月5日晚上驅逐一名台灣女遊客出境，她2日入境後被安排入住政府隔離設施，本來她同意承擔隔離費用，但後來不願意。這是韓國首次出現外國人因不遵守政府防疫措施而被驅逐出境的情況。

泰國：蘇梅島（Ko Samui）政府4月6日宣布，4月7日起「封島」，所有出登島者須提供泰國當地醫院72小時內發出的健康證明；來自疫情高風險地區者，須往指定地點接受隔離觀察14天。措施將持續至4月30日，違者最高處以2萬泰銖（約4,713港元）罰款。

新加坡：副總理兼財政部長王瑞傑當地時間4月6日下午2時將在國會發表聲明，宣布推出第三輪經濟援助措施，以緩解新冠肺炎疫情為企業、員工和家庭帶來的影響，為不足兩個月內第3次公布疫情紓困措施。

菲律賓：總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發言人帕內洛（Salvador Panelo）4月5日表示，杜特爾特決定捐出1個月工資，以助對抗新冠肺炎疫情。除了杜特爾特之外，總統首席法律顧問辦公室的助理秘書和總統辦公室發言人，也會把4月薪酬中的10%捐出。

圖為4月4日一位來自法國、病重的新冠肺炎病人送到德國的德國德黑斯頓國際機場。（AP）

意大利：重災區倫巴第政府（Lombardy）4月4日宣布，所有民眾外出必須戴口罩，措施將維持至4月13日。

美國：總統特朗普（Donald Trump）4月4日表示，華府正盡力為當地爭取更多抗疫資源，並表示數以千計的軍人將會派遣到各州協助控制疫情，當中1,000名軍人及醫護人員會調派到紐約市。另外，特朗普4月3日簽署備忘錄，下令政府禁止出口N95口罩和其他防護裝備。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月4日發表電視講話，宣布會在7日要求國會延長緊急狀態15日，直至4月16日為止。他直言額外延長的時間，就是「我們的衛生系統需要恢復的時間」。桑切斯不排除會進一步延長緊急狀態，但若情況出現改善，可以放寬嚴格的規定。