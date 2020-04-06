【新冠肺炎】美國「吹哨人」羅斯福號艦長確診　革職前已出現徵狀

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國《紐約時報》周日（5日）報道，早前被美國海軍革職的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）艦長克羅澤（Brett Crozier），其病毒測試結果呈陽性。

《紐約時報》引述克羅澤當年在海軍學院的兩名同學稱，克羅澤在被解職前已出現病徵；美國海軍發言人暫時未回應報道。

克羅澤早前緊急致函美國海軍，要求讓艦上全員盡快下船，以免疫情擴散，此事讓他成為了美國的「吹哨人」；有關信件的內容後來經《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）獨家披露，其後克羅澤遭海軍部代理部長莫德里（Thomas Modly）解除職務。

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莫德里代理部長強調，沒有證據顯示克羅澤將信件外洩給媒體，但他不應將副本廣傳給20到30人，導致包括莫德里在內的長官都還沒看過就見報，並批評他「極惡劣的判斷」引發「風暴」，又「錯誤呈現航艦上的實際狀況，製造不必要的恐慌」。不過，有一群士兵透過NBC新聞匿名反駁，指莫德里才讓他們失去信心，還稱克羅澤信件既不驚人、也不煽情，純粹在敘述「羅斯福號」面對的嚴峻事實。

（綜合報道）