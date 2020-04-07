收包裹睇報紙容易「中招」？新冠肺炎病毒在不同物件存活時間一覽

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情延燒，已經到了風聲鶴唳的地步。在英國，有人看報紙前先拿熨斗把每一張報紙先熨過一次，才放心閱讀，據信是認為高溫可以殺死新冠病毒。

其實，不必這麼大費周章，因為看報紙本來就不會染疫。《新英格蘭醫學期刊》研究新冠病毒在數種材質表面的穩定性後發現，新冠病毒掉落在塑膠和不鏽鋼的表面上，比銅和紙板更穩定。

科學家將新冠肺炎病毒液噴灑在室內的空氣中，發現在空氣中的病毒可以存活3小時，病毒掉落在銅器表面可活4小時，在紙板上可活24小時，在光滑的塑膠及不鏽鋼表面可存活2至3天。換言之，紙或者紙板的安全程度僅次於銅，遠優於塑膠和不鏽鋼。

世界衛生組織指出，新冠肺炎主要的傳播途徑為飛沫傳染。表面接觸雖然也有可能，但不是主要傳播途徑。世衛指出，透過運送紙板包裹而染疫的機率非常低：報紙也是一種紙的包裹，所以因為看報紙、接觸報紙表面而染疫的風險也極低。

而且，現在報紙的印製產出都已經高度自動化，印製過程中不會有人接觸到報紙。派報的人不管是送到書報亭還是到訂戶家中，過程大概也都會戴手套，報紙的油墨也都抗菌。更重要的是，到目前為止，沒有證據顯示，有任何人因為閱讀報章雜誌而感染新冠肺炎。

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