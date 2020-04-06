【新冠肺炎】約翰遜染病逾一周持續發燒　病情或比想像中嚴重

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在4月5日送院，首相府聲明表示約翰遜是「遵從醫生建議」進行病毒測試，屬於「預防性質」。但事實約翰遜的病情可能比預想中的嚴重。

新型冠狀病毒肺炎：約翰遜在4月2日，走出首相府參與向醫護人員的拍掌儀式，事實當時看上去約翰遜已十分憔悴。（Reuters）

首相府的聲明中提到，約翰遜持續出現發燒等症狀。約翰遜是在3月26日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），這意味約翰遜已持續生病超過10天。

約翰遜的情況與另一位同樣染病的內閣官員、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）不同。夏國賢在27日確診新冠肺炎，但在自家隔離療養約一周後成功康復，目前已返回工作崗位。

事實感染新冠肺炎的患者並非每人都會出現嚴重症狀，約5%更可能是完全無發病的「無症狀感染者」。根據中國數據，只有20%的病人會出現呼吸困難有入院的必要，大部分患者在家中或隔離病房的簡單治療下，都可以成功康復。英國的醫院因疫情爆發下壓力愈來愈大，若約翰遜症狀僅是簡單輕症，醫生理論上「不太可能」會建議約翰遜入院檢查。

約翰遜持續發燒，這意味他的體內依然存在相當的病毒，身體免疫系統一直作出反應。病情拖得愈久亦代表病情愈重，約翰遜入院可能就是為檢查有否出現肺炎的階段，因此可說約翰遜的病情或比想像之中更嚴重。