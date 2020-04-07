【新冠肺炎・最新疫情】全球逾134萬人確診　美國死亡人數破萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破134萬個。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4月7日發布全球新冠疫情最新統計數據顯示，全球累計死亡病例已超過7.4萬個，累計確診病例已超過134萬個。

截至美國東部時間6日晚上7時28分（香港時間7日上午7時28分），全球累計確診病例達13,450,48個（新增58,639‬個），其中累計死亡74,565例（新增4,209‬個），累計治癒276,515個（新增6,417‬個）。

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意大利：民防局4月6日公布新增636宗死亡個案，累計增至16,523宗，死亡人數為全球最多。確診個案增加3,599宗，累計增至132,547宗，為3月17日以來最低單日增幅。累計有22,837人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,977人，減少至3,898人，為連續第3日下跌。

西班牙：該國4月6日公布，死亡個案新增637個，但連續4天死亡個案出現減少的情況。該國累計死亡個案13,055個。國內確診個案增5%，累計135,032個。當地確診數量已超越意大利，成為全球第2多的國家。

泰國：泰國4月6日新增51宗確診案例，當中13名患者為醫務人員，他們曾照顧確診患者或曾與患者一起活動。泰國當天亦新增3宗死亡個案。全國目前累計有2,220人確診，26人死亡，793人康復。

泰國公共衞生部4月5日表示，該國新增102宗確診個案和3宗死亡案例。全國目前累計有2,169人確診，其中23人死亡，674人康復。

圖為德國總理默克爾（站在佈景板前方者）4月6日在總理府出席新聞簡報會。場內可見前來採方的記者彼此間保持一定距離。（AP）

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月日6表示，該國過去24小時新增2,274宗確診個案及136宗死亡個案，累計確診個案增至60,500宗，累計死亡個案增至3,739宗。累計24,236人康復。

澳洲：澳洲衞生部4月5日發布聲明指，該國在過去24小時新增139宗確診病例。全國累計5,687人確診，35人死亡，757人康復。衛生部提供的圖表顯示，該國的單日確診個案數目在3月份的最後一周突然上升，之後從3月28日開始下降。

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印度：印度衞生部發布的數據顯示，該國4月5日新增472宗確診個案，全國累計3,374人確診，77人死亡，266人康復。

日本：日本放送協會（NHK）報道，截至日本時間4月7日凌晨1時21分，全國新增235宗確診個案，累計4,092人確診。若果加上鑽石公主號上的712人，全國確診案例有4,804個。其中最多人確診的東京都在6日有83宗新增病例，累計1,116人確診，單日新增個案比前兩天超過100人為低。東京都在4日至5日連續2天創單日確診個案新高。

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美國：截至香港時間4月7日上午7時28分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增29,542宗，至366,614宗，死亡個案達10,783宗，新增1,164宗。

重災區紐約州新增9,392宗確診個案，累計增至131,569宗。死亡個案增至4,758宗，增加599宗。紐約州的個案佔全美逾三分之一。

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印尼：印尼衞生部疾病預防和控制局秘書長尤里安托（Dr. Achmad Yurianto）指，該國4月6日新增218宗確診病例，是印尼出現首宗確診個案以來的單日最大升幅。印尼當天也新增11宗死亡個案。全國目前有2,491人確診，209人死亡，192人康復。

俄羅斯：俄羅斯危機應對中心4月6日指，該國在過去24小時內新增954宗確診個案，2宗死亡個案。全國累計有6,343人確診，47人死亡，406人康復。

菲律賓：菲律賓衞生部4月6日指，該國新增414宗確診案例，11宗死亡個案。全國累計有3,660個確診個案，163個死亡病例，73人康復。

法國：當地4月6日公布，過去24小時再多605人病歿，總數增至6,494人，為當地自疫情爆發以來最多單日死亡人數。全國的確診個案上升5,171宗，至98,010宗。

英國：政府4月5日公布新增439宗死亡個案，累計增至5,373宗。另外新增個案方面，當地再多3,735宗病例，累計升至41,903宗。

英國首相約翰遜留院的倫敦聖托馬斯醫院門外，有警員在駐守。約翰遜3月27日確診新冠肺炎，雖然經過一周隔離期，惟仍有徵狀，後來更需入院就醫。（AP）

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月6日的數據顯示，德國的單日確診個案連續第4天下降。數據指出，德國在過去24小時新增3,677宗確診案例，92宗死亡案例。美國約翰斯·霍普金斯大學發布的數據顯示，截至香港時間下午2時25分，該國累計有100,123人確診，1,584人死亡，28,700人康復。

德國新增4,394宗確診案例，102宗死亡個案。羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，截至4月5日上午7時44分，該國累計有91,714人確診，1,342人死亡。美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月6日上午8時24分，德國累計100,123宗確診病例，其中1,584人死亡，28,700人康復。

韓國：疫情持續趨緩，自2月底以來，單日新增病例在4月6日首次減少到少於50個。韓國每天錄得少於100宗確診個案的情況已持續逾3周。

中央防疫對策本部4月7日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增47個，累計確診10,331個。韓國的死亡個案在當天新增6個，累計192個，累計有6,694人康復並解除隔離，較前一天增加96人。

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