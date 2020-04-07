【新冠肺炎】法國單日死亡人數創新高　馬克龍祝約翰遜早日康復

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一（6日）情況轉差，要轉入深切治療部接受治療；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，希望約翰遜早日康復，能很快克服「這次嚴峻的考驗（病情）」。

馬克龍在Twitter貼文稱：「在這個艱難的時期，我全力支持約翰遜及其家人，以及所有的英國人民，希望他（約翰遜）能很快克服這次嚴峻的考驗。」

截至周一，法國新增5171宗確診個案，累計98010確診，再多833人去世，創單日死亡人數新高，累計8911人不治。當地衛生部長表示，數字上升趨勢仍未結束；法國自上月17日起，全國一直處於封鎖狀態。

I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

（綜合報道）