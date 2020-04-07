【新冠肺炎】中國關閉邊境市場　中國駐俄使館連續3天發風險警告

近日，來自俄羅斯的黑龍江省新冠肺炎境外輸入病例持續增長，中國駐海參崴總領事館4月5日、6日、7日三天連續發布出行風險通告。

據黑龍江省衛健委通報，4月6日零時至24時，全省新增境外輸入確診病例20個，均為中國籍，從俄羅斯輸入；新增境外輸入無癥狀感染者2個，均為中國籍，從俄羅斯輸入。截至4月6日晚上12時，累計報告境外輸入確診病例62個；有境外輸入無癥狀感染者62個。

其中，4月6日新增的20例境外輸入確診病例均由綏芬河口岸入境。而此前一天通報的另20例境外輸入確診病例也同樣均由綏芬河口岸入境。

對此，微信公眾號「中國駐海參崴總領事館」4月7日發布《黑龍江輸入型病例仍在大幅增加 總領館強烈提醒中國公民切勿通過綏芬河口岸回國》稱：「截至目前，通過莫斯科-海參崴-綏芬河路線輸入黑龍江省的新冠肺炎確診病例已經累計達59例，均為中國籍。總領館鄭重提醒與上述確診者行程有交集的領區內中國公民及時隔離觀察；如出現疑似癥狀，及時就醫，相關情況請第一時間通知總領館。」

總領館提醒，「4月3日，綏芬河市人民政府發布公告，宣布綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月7日至13日臨時關閉，恢復開關日期另行商定。4月6日，俄羅斯外交部和濱海邊疆區政府發佈消息，波格拉尼奇內-綏芬河公路口岸人員通道自4月7日起臨時關閉。目前有個別華商在微信朋友圈散布綏芬河口岸將繼續正常通關的虛假消息，總領館鄭重提醒廣大同胞切勿輕信謠言。」

此外，總領館還提到，濱海邊疆區政府已陸續出台強力疫情防控措施，包括：4月7日起，所有乘俄國內航班來到邊疆區的中國公民將被強制隔離14天；4月7日起，濱海邊疆區境內實行特別通行證制度，只有持此證人員才可在邊疆區內通行；至6月1日，邊疆區內所有酒店、賓館、療養院等停止對外營業。

總領館強調，「強烈建議和提醒相關中國公民充分考慮上述情況，切勿通過波格拉尼奇內-綏芬河公路口岸回國，切勿貿然來濱海邊疆區。」

此前，中國駐海參崴總領事館於4月5日、6日已分別發布《黑龍江省再增15例輸入型新冠肺炎確診病例 總領館強烈建議中國公民慎重出行》、《黑龍江省輸入型新冠肺炎病例持續大幅增加 總領館強烈建議中國公民避免莫斯科-海參崴-綏芬河長途旅行》。

綏芬河市位於黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。綏芬河市與俄羅斯濱海邊疆區接壤，東距俄羅斯對應口岸波格拉尼奇內21公里，距俄遠東最大的港口城市符拉迪沃斯托克190公里，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。