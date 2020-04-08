150萬在俄羅斯華人將遭驅逐湧入黑龍江？　中方：謠言

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響全球，中國互聯網突然有消息流傳稱，150萬在俄羅斯的華人將遭驅逐並大批湧入黑龍江省，中方4月7日回應稱，這是謠言。

綜合媒體4月7日報道，中國互聯網上近日傳出消息指「隨着俄羅斯封城，大批在俄華人被驅逐出境。未來幾天，將有大約150萬華人分別從綏芬河、黑河、撫遠三個口岸陸續回國。牡丹江將成為此次事件的重災區。」

由於來自俄羅斯的境外輸入病例持續增長，中國駐符拉迪沃斯託克總領事館4月5日、6日、7日連續三天發佈出行風險通告。「強烈建議和提醒中國公民切勿通過波格拉尼奇內-綏芬河公路口岸回國，切勿貿然來濱海邊疆區。」（新華社）

中方官員：謠言

中國駐符拉迪沃斯託克（即海參崴）總領館7日表示，這一消息是謠言，並不存在俄羅斯大批驅逐華人一事。

中國黑龍江省衛健委7日通報數據顯示，4月6日新增境外輸入確診病例20例，均為中國籍，從俄羅斯輸入；新增境外輸入無症狀感染者2例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。

中方指出，這一上述情況「或許是這一傳言的來源」，但是，最近從俄羅斯回國的中國公民基本均是自行回國，而不是被驅逐。他們大部分從綏芬河入境，其中查出不少病例。

中方發布的消息顯示，傳言中所說的大批華人將在未來幾天從綏芬河、黑河等口岸陸續回國也根本不可能實現，因為黑河口岸早已關閉，而綏芬河政府和俄羅斯濱海邊疆區政府也分別發佈消息，宣布綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸人員通道4月7日至13日將臨時關閉。

中國《環球時報》引述海參崴一名華人披露，在俄羅斯的華人華僑大概一共在20萬人到30萬人左右，根本不像這則網絡傳言中說的有150萬之多，而且目前大多數華人華僑還是會留在俄羅斯，自行在家保持社交距離。俄羅斯不可能大規模驅逐華人華僑，否則將是兩國極大的外交危機。如果俄羅斯對相關人員進行處罰甚至驅逐出境，一般是相關人員違反了當地隔離規定。