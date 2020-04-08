【新冠肺炎・措施】洛杉磯要求外出須戴口罩　韓國停部分免簽入境

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）4月7日晚上宣布，由10日午夜開始，所有居民無論出外到雜貨店、藥房等提供必要服務的商店購物，或是在餐廳、酒店、計程車等場所內，必須戴上口罩；所有提供必要服務的商店員工也須戴口罩。

韓國：總理丁世均4月8日宣布，政府將進一步加強對外國人的入境管制，暫停對禁止韓國人入境的國家，提供的免簽證入境措施。

新加坡：國會7日通過有關新冠肺炎措施的法案，無論人數多寡、在家裏或公園等公共場所，新加坡將禁止民眾舉行私人與公共場所聚會，這包括未同住的家人與朋友。

法國：巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）4月7日推出新措施，從8日起，禁止市內民眾在早上10時至晚上7時之間外出運動，稱措施限制民眾在夜闌人靜時才外出，減少人流。

南部尼斯（Nice）市長埃斯特羅斯（Christian Estrosi）4月6日宣布，即將規定所有巿民外出時必須佩戴口罩，並指當地所有市民在8至10日內會收到一片口罩，可以重複使用一個月。

新冠肺炎法國疫情：圖為4月7日，巴黎有市民戴上口罩及手套乘坐地鐵，以防止病毒傳播。（AP）

沙特阿拉伯：政府4月6日在首都利雅得（Riyadh）、泰布克（Tabuk）、達曼（Dammam）、吉達（Jeddah）、Taif、Al-Qatif、Al-Hofuf及Al-Khobar實施24小時宵禁。除了從事重要工作的人之外，民眾不能進出有關地區。

沙特通訊社（SPA）在報道中指出，民眾可離開住所，但只有在需要購物食物或藥物等必需情況下、在早上6時至下午3時外出。

國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。另外，沙特3月9日宣布無限期停課，直至另行通知。政府亦在3月15日開始暫停所有國際航班飛行兩周。

日本：首相安倍晉三4月7日宣布該國7個都府縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣及福岡縣）進入緊急狀態，即日起生效，至5月6日。

安倍晉三稱因疫情擴大憂醫療系統將崩潰，有必要宣布這些地區進入緊急狀態。他要求民眾如非必要勿外出。他說政府不會要求鐵路公司減少班次，並會與地方政府密切合作，貫徹實行疫情防控措施。

日本政府將向地方政府撥出1萬億日圓（約711億港元），重點支援疫情嚴重的地方。

日本7個都府縣4月7日起進入緊急狀態。圖為4月7日東京市內途人在搭乘扶手電梯。（AP）

以色列：以色列內閣在香港時間4月7日早上宣布延遲就4月8日逾越節之夜（Passover Eve）前實行全國「封城」進行投票。它會在香港時間4月7日下午3時進一步討論。內閣如通過，「封城」會在香港時間7日晚上9時實施。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月6日宣布，在逾越節之夜假期全國會「封城」數天，直至香港時間4月10日中午12時為止，禁止民眾進行城際旅行。此外該國在當地時間8日下午2時至10日早上7時（香港時間8日晚上7時至10日中午12時）實行全面宵禁，以阻止人們在節日期間探望親友。

美國：紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月6日表示，社交距離限制措施將會延長，學校和非必要商務活動會繼續暫停到4月29日，違反規定者會被加倍罰款至1,000美元。

泰國：泰國民航局4月6日宣布，禁止商業國際航班入境的措施，延長至4月18日；其間僅允許國家和軍用飛機入境，並准許有關緊急降落、技術降落，及以人道主義和醫療目的為由的飛機入境。

菲律賓：菲律賓內閣秘書4月7日在新聞發布會上表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已批准把原定下周完結、對馬尼拉所在地呂宋島實施的社區隔離措施，延長至4月30日為止。