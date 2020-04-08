【新冠肺炎】特朗普：世衛浪費及早控制疫情機會

美國總統特朗普（Donald Trump）4月7日於Twitter留言，炮轟世衛（WHO）的處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的手法，批評對方發布錯誤建議，而且太過親近由中國政府。

特朗普指世衛真是浪費機會，而且指在某些原因，對方主要由美國資助，卻非常以中國為中心，他認為華府會認真審視情況。特朗普又提到，美國慶幸在疫情初期拒絕世衛提出向中國開放邊境的建議，批評世衛為甚麼作出如此錯誤的建議。

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

世衛在1月31日呼籲各國應保持開放邊境，但指出各國有權利採取措施保護國民，而美國在同日則宣布向來自中國的人士採取入境限制。

而在美國的疫情方面，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的即時統計數據顯示，截至7日，當地的確診個案為369069宗，11018喪生，其中在疫情最嚴重的紐約州，州長科莫（Andrew Cuomo）指當地在過去24小時新增8147宗病例、731人不治，創下單日新高。他指疫情發生至今只是37日，比1918年流感疫情時的6個月才到高峰明顯更快，並認為保持社交距離改變了病毒擴散的速度。