【新冠肺炎】服務逾44年不言休至染病　英國70歲港移民護士不治

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在英國國民保健服務處（NHS）工作逾44年的香港移民女護士Alice Kit Tak Ong（王潔德，音譯），周二（7日）因染疫不治，享年70歲。

王潔德在香港出生，23歲前往英國倫敦修讀護理課程後投身醫療服務，曾擔任助產士及糖尿病專科護士；雖然年屆70歲，但她仍以全職護士身分在兩間診所工作，以及經營一間嬰兒診所，直至不幸確診；她首先在家中自我隔離，及後出現呼吸困難等問題，家人於是將她送院，可惜與病魔搏鬥兩周後終告不治。

家屬認為，王潔德可能是在沒有防護裝備下工作而受到感染，但他們會接受這個事實，「畢竟她是在做自己熱愛的工作」。王潔德的37歲女兒Melissa說，母親將一生都奉獻給醫療服務，「她為這份工作獻出所有直至染病的一刻，她愛她的工作以及她的病人。」

王潔德生前的同事對其去世均表哀悼及婉惜。倫敦巴尼特區（Barnet）科林戴爾醫療中心（Colindale medical centre）全科醫生蘭巴（Amrit Lamba）表示，「她（王潔德）曾提及退休，但她對醫護工作充滿熱誠，永不願放棄。我們都會非常懷念她。」

至於王潔德的丈夫Marcus就因高齡及有潛在健康問題，而無法到醫院探望愛妻。二人在倫敦結識，並於1977年結婚。

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