【新冠肺炎】美媒：情報機構早於11月對疫情發出警告

美國廣播電台（ABC）4月8日引述知情人士報道，早在2019年11月下旬，美國情報官員對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發出警告。其中一名知情人士透露，分析員認為疫情為「災難事件」。

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報道引述四名知情人士指，早在2019年11月下旬，美國情報官員已經發出警告指，一場疫情正在中國武漢地區蔓延，改變生活和商業的模式，並對健康構成威脅。

據兩名了解機密報告的人士透露，美國軍方的國家醫療情報中心（National Center for Medical Intelligence）在2019年11月的一份情報報告中，詳細闡述對新型冠狀病毒大流行的擔憂。

報告分析截取的電報和電腦訊息以及衛星影像。由於失控的疾病將對美國駐亞洲部隊構成嚴重威脅，情報中心因而提出警告。報告的曝光也表明，美國政府本可以更早採取緩解和遏制疫情的措施，為即將到來的危機做準備。

知情人士透露，分析人士當時得出結論，認為是災難事件。情報中心隨後多次向國防情報局（Defense Intelligence Agency）、五角大樓的聯合參謀部（Joint Staff）和白宮匯報情況。五角大樓4月8日晚上發表聲明，否認上述報告和評估存在。

消息人士稱，從2019年11月的警告開始到12月，聯邦政府以及白宮國家安全委員會（National Security Council）的政策制定者和決策者不斷聽取簡報。今年1月初，《總統每日簡況彙編》詳細解釋問題。據指，《總統每日簡況彙編》的內容需要經過多周的審查和分析。

消息人士在談到來自武漢的初步報告時表示，「情報部門對疫情給出的時間軸可能比我們討論的時間更早」，「但肯定是從11月底已經開始進行簡報，是軍方需要採取行動的事情。」

一名情報官員向美國廣播電台表示，如果美國情報機構真的如此毫無防備，「那將是情報部門跟911事件相似的重大失誤」，「但並不是這樣，他們掌握了情報。」

美國總統特朗普（Donald Trump）1月31日宣布限制來往中國的航空交通，但強調無需恐慌。2月19日，特朗普仍然稱讚中方的防疫工作。直到3月13日，特朗普宣布全國進入緊急狀態，並調動聯邦政府的大量資源，協助公共衛生機構應對這場隨時可能波及美國本土的危機。