【新冠肺炎】日本東京都與中央政府就商戶停業產生齬齟

日本東京都、大阪府，以及神奈川、埼玉、千葉、兵庫和福岡5個縣實施緊急狀態令。東京都政府希望讓更多商業設施關閉以控制疫情，但中央政府擔心這個要求會令民眾焦慮，繼而引發搶購潮。

新型冠狀病毒肺炎：日本首相安倍晉三4月7日向包括東京與大阪在內的7個都府縣發布緊急事態宣言，呼籲市民留在家中。圖為4月8日晚上日本東京歌舞伎町仍有不少途人。（AP）

經濟再生擔當大臣西村康稔4月8日與7個受影響都府縣知事召開視像會議，他說髮型屋、美容院及自製用品材料商店對民眾維持日常生活都是重要的。他說這些商店的重要性都已寫在政府就疫情發布的指引中，要求知事們借鑒。

西村這番話是回應東京都知事小池百合子4月6日的說話。她稱在政府讓東京都進入緊急狀態後，有意要求一些設施關閉，名單上包括百貨公司、五金店、髮型屋以及居酒屋。她認為只是要求民眾克制以及留在家中是不夠的，東京都政府應限制會造成人群聚集的設施。她想在緊急狀態令實行後立即要求包括餐廳及卡拉OK等關閉，但由於中央政府干預，她只得暫停公布。

《日本時報》9日引述消息人士報道，中央政府有意讓百貨公司、戶外運動設施、居酒屋獲得豁免。惟居酒屋只可營業至晚上8時。

小池百合子有意在4月10日公布其計劃的最終版本，好讓措施在11日實行。

該報報道，東京都政府對於中央政府的舉措愈發沮喪。中央政府亦對小池百合子的做法不滿，亦愈來愈不信任她。她在與西村康稔進行視像會議期間，一直面無表情。中央政府認為她3月下旬一再警告東京應「封城」導致搶購潮。此外《日本時報》在報道中引述首相辦公室一名高級官員稱，東京都要求「封城」，會引發例如商戶及業界等有關方面要求中央政府賠償的議題。

西村在4月8日亦告訴小池和其他知事，用2周的時間來評估社交疏離是否能成功減少感染，然後討論是否讓商戶停業。