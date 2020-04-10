【新冠肺炎・措施】東京或縮短餐廳營業時間　土耳其擬禁解僱員工

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

土耳其：政府計劃立法禁止企業解僱員工，為期3個月。土耳其《自由報》（Hurriyet Daily News）4月9日報道，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有權將禁止解僱期延長至6個月。NTV電視台報道，政府同時將對3月15日以後失業但不符合失業救濟條件的人士提供39.24里拉的日薪。

日本：東京都知事小池百合子4月9日表示，地方和中央政府就緊急狀態下哪些企業應關閉這一備受矚目的爭論已獲解決。她說，已與經濟再生大臣西村康稔達成協議。日本放送協會（NHK）報道，小池會堅持關閉彈珠機店和網絡咖啡廳，以及縮短餐廳營業時間的計劃，但會接受中央意見允許百貨公司和家居中心等商店營業。

東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的營運商東方樂園公司（Oriental Land Co.）4月9日表示，兩個主題樂園會再次延長關閉時間，決定在5月中旬重開。該兩個主題樂園自2月29日起關閉。

韓國：韓國政府4月9日宣布將自4月13日凌晨起，暫停給予90個地方的免簽證安排，包括香港、澳門、台灣、新西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、意大利、德國、西班牙、法國等地。來自這些地方的旅客要申請簽證。另外，韓方在4月5日前核發予外籍人士的90日以內短期簽證也會失效。

美國：疾病控制和預防中心（CDC）向從事必要工作的人士發出復工安排指引，表示曾與確診者或疑似確診者接觸的員工在返回工作崗位時，應在上班前量度體溫，工作時全程戴上口罩以及保持社交疏離（social distancing），若有不適應該留在家中。有關指引適用於醫療機構和食品供應行業工作的人。

疾控中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）指，有關員工可以返回工作崗位，但要在上班前量度體溫，工作時全程戴上口罩以及保持社交疏離，若有不適應該留在家中。

新西蘭：總理阿德恩（Jacinda Ardern）公布，4月10日起每位乘飛機回國的新西蘭人都必須接受隔離，入住政府認可的隔離設施最少14日，她稱政府已找到可借用的18間酒店，以配合新的隔離措施。該國之前自3月20日起已禁止外國人入境。

泰國：旅遊勝地芭堤雅4月8日宣布，9日下午2時起封城，為期21日。當局將在道路設置5個檢查站，嚴格檢查入城的市民及車輛。所有非當地居民或在當地工作人士，將一律禁止進入。

泰國民航局4月6日宣布，禁止商業國際航班入境的措施，延長至4月18日；其間僅允許國家和軍用飛機入境，並准許有關緊急降落、技術降落，及以人道主義和醫療目的為由的飛機入境。

法國：愛麗舍宮總統府4月8日宣布，將會延長封城令。當地的封城令原定在15日屆滿，但總統府的聲明沒提及延長的期限。

埃塞俄比亞：埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）4月8日宣布該國進入緊急狀態，以幫助遏制病毒傳播。當局已經採取了一系列措施阻止疫情蔓延，包括關閉學校，禁止公眾聚會以及要求大多數員工在家工作。

韓國：總理丁世均4月8日宣布，政府將進一步加強對外國人的入境管制，暫停對禁止韓國人入境的國家，提供的免簽證入境措施。

當局又宣布，會額外提供36萬億韓圜低成本貸款，予受到疫情衝擊的出口業界，其中30萬億韓圜用於延長出口融資和保險期限，5萬億以上用於支援企業承攬有助於提振國內經濟的海外專案。

圖為4月7日捷克布拉格一醫院內的醫護人員在洗手。（AP）

新加坡：國會7日通過有關新冠肺炎措施的法案，無論人數多寡、在家裏或公園等公共場所，新加坡將禁止民眾舉行私人與公共場所聚會，這包括未同住的家人與朋友。

法國：巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）4月7日推出新措施，從8日起，禁止市內民眾在早上10時至晚上7時之間外出運動，稱措施限制民眾在夜闌人靜時才外出，減少人流。

南部尼斯（Nice）市長埃斯特羅斯（Christian Estrosi）4月6日宣布，即將規定所有巿民外出時必須佩戴口罩，並指當地所有市民在8至10日內會收到一片口罩，可以重複使用一個月。

沙特阿拉伯：政府4月6日在首都利雅得（Riyadh）、泰布克（Tabuk）、達曼（Dammam）、吉達（Jeddah）、Taif、Al-Qatif、Al-Hofuf及Al-Khobar實施24小時宵禁。除了從事重要工作的人之外，民眾不能進出有關地區。

沙特通訊社（SPA）在報道中指出，民眾可離開住所，但只有在需要購物食物或藥物等必需情況下、在早上6時至下午3時外出。

國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。另外，沙特3月9日宣布無限期停課，直至另行通知。政府亦在3月15日開始暫停所有國際航班飛行兩周。

圖為4月4日一位來自法國、病重的新冠肺炎病人送到德國的德國德黑斯頓國際機場。（AP）

日本：首相安倍晉三4月7日宣布該國7個都府縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣及福岡縣）進入緊急狀態，即日起生效，至5月6日。

安倍晉三稱因疫情擴大憂醫療系統將崩潰，有必要宣布這些地區進入緊急狀態。他要求民眾如非必要勿外出。他說政府不會要求鐵路公司減少班次，並會與地方政府密切合作，貫徹實行疫情防控措施。

日本政府將向地方政府撥出1萬億日圓（約711億港元），重點支援疫情嚴重的地方。

以色列：以色列內閣在香港時間4月7日早上宣布延遲就4月8日逾越節之夜（Passover Eve）前實行全國「封城」進行投票。它會在香港時間4月7日下午3時進一步討論。內閣如通過，「封城」會在香港時間7日晚上9時實施。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月6日宣布，在逾越節之夜假期全國會「封城」數天，直至香港時間4月10日中午12時為止，禁止民眾進行城際旅行。此外該國在當地時間8日下午2時至10日早上7時（香港時間8日晚上7時至10日中午12時）實行全面宵禁，以阻止人們在節日期間探望親友。

菲律賓：菲律賓內閣秘書4月7日在新聞發布會上表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已批准把原定下周完結、對馬尼拉所在地呂宋島實施的社區隔離措施，延長至4月30日為止。