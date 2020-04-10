【新冠肺炎】加拿大料第一波疫情　夏天前不會結束

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月9日稱，該國公民或需留在家中以及採取社交疏離措施數月，因疫情在夏季前都不會完結。加拿大衛生部門預測國內第一波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，或於7月或8月結束。

杜魯多並指出，加拿大要等到疫苗面世後才能回復正常。他說，即使第一波疫情結束，直至出現疫苗前都可能會有小型爆發。

加拿大公眾衞生局主管、加拿大首席公共衞生官譚詠詩醫生（Dr. Theresa Tam）及首席副醫療官Howard Njoo在9日公布加拿大的模型預測，預測截至4月16日全國累計31,850人確診，累計死亡個案會有700個。

模型預測称在大流行結束之際，該國可能有多達2.2萬人死亡。官員稱有兩個可能：有1.1萬至2.2萬人死亡，累計確診個案將介乎93.4萬至190萬之間。

譚詠詩補充說，以上都是預測，現是說加拿大疫情見頂的言之過早。

加拿大在9日錄得逾19,774確診個案以及461死亡個案。該國已進行逾373,000個測試。

Howard Njoo則說，預測疫情見頂是困難的，以及人們只能在看到趨勢向下的時候，才知道疫情已經見頂。

他說：「但我們能預測——如我們能在人際疏離方面儘力為——第一波疫情或在夏季結束。」不過他也補充說，大流行不會結束。

Howard Njoo亦指出，第一波疫情或在7月或8月結束，但他警告說之後會有小規規的感染。

模型亦預測，加拿大如沒有控疫措施，下周死亡人數會增1倍、國內80%人口會受感染，多達35萬人會死。