美國防部對中國越南撞船事件表示嚴重關注

一艘越南漁船4月2日在西沙群島海域與中國海警船相撞後沉沒，觸發中越兩國爭拗，美國國防部4月9日發表聲明，對事件表示嚴重關注，並批評中方。就在幾天前，美國國務院也曾指摘北京政府。

美國國防部4月9日發表聲明，對一艘中國海警船近日在南海的帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島，越南稱黃沙群島）附近與一艘越南漁船相撞並將其撞沉的報道表示嚴重關注。

對於中越在南海發生爭執，美國站在越南一邊，圖為美國國防部長埃斯珀（美聯社）

美國國防部說，中國的行為與美國自由與開放的印太地區的目標形成強烈對比。聲明稱，該目標允許當地所有國家無論大小都能夠安全維護主權，不受脅迫，並能按照公認的國際法規與準則去尋求經濟增長。聲明稱，美國將繼續支持盟友與夥伴國家在整個印太地區確保航行自由與經濟機會的努力。

聲明又指，美方敦促各方避免採取可能破壞地區穩定、分散全球應對新冠病毒疫情注意力、或不必要地冒險造成生命和財產損失的行動。

美國務院曾發聲明斥中方

對於這次事件，美國國務院此前也對事件表示嚴重關注。國務院在4月6日發佈的一份聲明中說，這是中國為了維護其非法的海洋權利，損害在南海的東南亞鄰國利益而採取一系列行動中的最新一次。

中國海警局之前在4月3日表示，該艘越南漁船非法進入西沙群島海域，中國海警船當時到場警告驅離，對方拒絕駛離並多次做出危險動作，最終撞到海警船後沉沒，中國海警局向越南通報事件，並提出嚴正交涉，之後在現場將8名涉事船員移交越南方面。