【新冠肺炎】研究報告指病毒有三個世系　東亞、美國、歐洲各不同

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，至今有超過160萬人確診、10萬人喪生。有來自英國及德國的科學家利用基因網絡技術，重塑病毒的初期演變路徑。

美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America，PNAS）在4月8日刊登一篇由英國劍橋大學遺傳學家福斯特博士（Dr. Peter Forster）及研究團隊撰寫報告，他們分析首160名確診者的病毒基因組，經過排序後發現病毒曾有多次異變。

該批病毒基因組樣本在去年12月24日至今年3月4日之間取得，研究團隊參鑒考古學領域以DNA序列研究史前人口的技術，按基因差異排列出SARS-COV-2病毒的三個異變世系，並以A、B、C將之分類。

劍橋大學研究團隊對160分病例樣本基因進行了研究及排序。（美國國家科學院院刊官網）

研究指，被稱為「人類最早病毒基因」的A系病毒與蝙蝠及穿山甲身上發現的病毒非常接近，並在疫情最初爆發的武漢找到，令人意外的是，A系病毒卻不是武漢最流行的類型。A系病毒主要在美國及澳洲患者身上發現，另外曾在武漢居住的美國人亦有同類型病毒。

B系病毒則是由A系病毒經過兩度異變後產生，包括武漢在內的東亞地區樣本大多都是B系，而在東亞地區以外，則極為少見。

研究人員認為，之所以出現這種情況，是出於兩種可能。其一，「奠基者效應」（Founder effect），也即一群規模小而孤立的病毒，異變形成新群體，反映基因出現樽頸情況。其二，B系病毒可能因免疫學或環境原因，適應東亞人群，並需要異變才可在東亞之外傳播。與此同時，B系病毒在東亞的變種率較低。

至於C系病毒則是B系的直系變種，是B系的「女兒」，在法國、意大利、瑞典及英國的早期病例樣本上都有找到，屬歐洲的主要類型。該研究的中國大陸的樣本中沒發現C系病毒，但在新加坡、香港及韓國的樣本中找到。

新型肺炎：紐約州的確診個案多過西班牙及意大利。多份研究指出，美國和歐洲的新冠病毒屬於不同變種。（Reuters）

研究亦指出，意大利其中一個最早的確診個案是從德國首宗病例在1月27日傳入，而另一名意大利初期患者則與新加坡群組有關。

福斯特稱，利用演化網絡分析病毒演變，有助找出其他COVID-19病毒的不明感染來源，從而找出阻止疫情擴散的方法。