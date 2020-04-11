【新冠肺炎】德國對入境者強制隔離　意大利「封國」延長至5月3日

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續延燒全球，德國10日開始對新入境者實施強制居家隔離，意大利原定即將取消的「封城」措施再度延長。

綜合媒體4月11日報道，為應對新冠病毒肺炎疫情，德國對所有入境者實施的強制隔離措施4月10日生效。

根據新規，德國和歐盟公民以及在德國擁有長期居留權的外國人，一旦前往國外並逗留數天，返回德國後必須強制居家隔離14天。不具備「有說服力理由」的人士不得入境德國。外交官、商務人士以及醫務人員不受這一規定的限制。這項規定的有效期初步定於截至4月19日。

在新冠病毒疫情初期，德國3月28日曾出動軍方運輸機接受來自意大利、法國的患者。（AP）

德國電視一台稱，從10日起，德國聯邦警察開始在該國最大機場法蘭克福機場告知所有抵達旅客必須自覺隔離。由於此前德國已經要求無「具有說服力理由」的外國人不得入境，新規實施後，實質上已將在德國無固定居所的外國人拒之門外。

與此同時，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）10日宣布，原定在3月9日至4月13日實行的全國「封城」措施將延長到5月3日。

孔特說：「這不是一個容易做出的決定，這是形勢所需。」但同時表示，從4月14日開始，若干活動將允許進行，其中包括開放嬰幼兒用品商店。