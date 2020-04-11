【新冠肺炎】西班牙1天新增4,576確診　死亡個案605個17天來最少

西班牙政府4月10日稱境內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增死亡個案為605個，這是過去17天以來的最少單日新增死亡人數。該國累計已有15,843人死於疫情。

西班牙新冠肺炎疫情：西班牙政府4月10日表示，該國新增605宗死亡個案。圖為塞維利亞一個宗教活動取消後，一名男子在當地一間教堂外祈禱。（Reuters）

國內確診病例個案新增4,576個，全國累計班診個案攀升至157,022萬個。西班牙目前確診人數仍為全球第二多，僅次於美國。

西班牙的感染率亦在放緩，同時康復人數來到55,688人。

儘管衞生部門的部長稱該國疫情已達高峰，他們仍呼籲民眾嚴格遵守已在3月14日起實行的全國「封國令」。有關措施會持續至4月25日。政府已說明預期會延長2周，至5月3日。

西班牙新增死亡和確診人數在減少，政府已有意局部恢復商業運作。政府稱相信下周讓非必需的員工重返工廠及地盤不會導致疫情捲土重來。但有份就疫情向政府提供建議的巴塞羅那大學（University of Barcelona）博士特里利亞（ Dr. Antoni Trilla）都認為「封國」措施應該繼續。西班牙國家研究委員會（CSIC）病毒學家Margarita del Val亦指放寬對業界的封鎖措施是倉促。