網絡謠傳俄羅斯驅逐150萬華人　中國駐俄大使表態

俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情似乎突然變得並不樂觀，中國政府赴俄羅斯抗疫醫療專家組一行10人，4月11日啟程赴俄協助開展疫情防控工作。

綜合媒體4月11日報道，北京方面此次派出的專家組由中國國家衛生健康委組建，黑龍江省衛生健康委選派。包括實驗室檢測、傳染病防控、呼吸、重症、中醫等專業。提供防控和診療指導與培訓。還將同旅俄華僑、華人、中資企業及留學生代表舉行視頻會議，介紹防疫知識和經驗併發放防疫物資。

4月11日，中國政府赴俄羅斯抗疫醫療專家組出發前在機場合影。（新浪微博@中國之聲）

中國官方消息顯示，醫療專家組隨機攜帶向俄方捐贈的一批抗疫物資，包括一次性醫用外科口罩、即棄醫用普通口罩、N95防護口罩、即棄乳膠手套、即棄工作帽、防滲透隔離衣、醫用防護服等。

此前一天，中國駐俄大使張漢暉4月10日表示，俄羅斯目前疫情發展到了一個非常關鍵的節點，呈現傳播路徑「境外輸入為主、關聯社區感染」，地域分布「西重、東輕、莫斯科突出」，疫情發展「激增明顯」的態勢。

張漢暉說，由於整個歐洲疫情嚴峻，俄羅斯的疫情不容樂觀。隨着檢測人數的擴大，俄羅斯境內確診人數有可能迅速增加。

對於傳言「俄羅斯將驅逐150萬中國公民」的信息，張漢暉駁斥純屬聳人聽聞的謠言，俄方也沒有驅逐中國公民，包括在莫斯科大市場的華商。目前在俄約有15萬中國公民。

張漢暉強調，總體上俄羅斯各界對中國公民是友好和保護的，希望中國公民遵守俄方有關防疫要求，避免長途旅行。

由於來自俄羅斯的境外輸入病例持續增長，中國駐符拉迪沃斯託克總領事館4月5日、6日、7日連續三天發佈出行風險通告。「強烈建議和提醒中國公民切勿通過波格拉尼奇內-綏芬河公路口岸回國，切勿貿然來濱海邊疆區。」（新華社）

值得一提的是，中國駐俄羅斯大使館4月8日刊發聲明，回應「俄羅斯遣送330名感染新冠病毒中國公民」稱，經溝通核實後，俄羅斯確認因工作原因「表述不準確」，遣送中國公民的消息已從網站上撤下。

中國駐俄羅斯大使館稱，從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。

此前，中國互聯網上傳出消息指，「隨着俄羅斯封城，大批在俄華人被驅逐出境。未來幾天，將有大約150萬華人分別從綏芬河、黑河、撫遠三個口岸陸續回國。牡丹江將成為此次事件的重災區。」

另據俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部10日消息，目前全俄累計感染人數已達到11,917人，其中莫斯科感染者人數達到7,822人。