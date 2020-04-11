【新冠肺炎】瑞典摒棄封鎖策略惹爭議　餐廳門常開能否成功抗疫？

歐洲大部份國家仍然因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而處於封鎖狀態。不過位於北歐的瑞典卻選擇截然不同的做法：餐廳、酒吧和學校等維持開放，只是依賴市民自律截斷病毒傳播。瑞典政府雖然否認採用「群體免疫」（herd immunity）策略，但近乎「不作為」的抗疫方法仍然引起爭議。

截至4月10日，瑞典已經錄得9,685宗確診個案和870宗死亡個案。美國總統特朗普（Donald Trump）4月7日評價指，瑞典採用「群體免疫」策略，情況慘不忍睹。所謂的「群體免疫」是指保護易受病毒影響的人士，同時讓其他人感染，從而於建立抗體。

瑞典政府卻對抗疫政策充滿信心。外交大臣林德（Ann Linde）4月8日否認採用「群體免疫」策略，並解釋指國家的策略是不封鎖，依賴國民自律。首席流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）也認為，瑞典的情況尚可，醫療體系應對疫情得宜。

瑞典政府已經發出指引避免餐廳過份擠迫，市面人流也減少，地鐵每個車廂只有數名乘客，似乎大部份人也認真看待社交疏遠指引，但仍然無阻部份人前往酒吧、餐廳、商場甚至是滑雪場。

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瑞典的確診和死亡個案增長速度明顯比起其他採取較嚴格措施的歐洲國家快。帝國理工學院（Imperial College London）的研究估算，截至3月28日，瑞典3.1%人口已經感染病毒，挪威和英國分別只有0.41%和2.5%。截至4月8日，每100萬瑞典人就有67人病歿，挪威和芬蘭分別只有19人和7人。

面對近日確診個案增加，世界衛生組織（World Health Organization）4月8日也公開呼籲瑞典加強防控措施。國內一直也有醫療專家批評政府的策略。隆德大學（Lund University）數學家卡爾松（Marcus Carlsson）形容，政府的策略是一場對1,000萬人所做的「瘋狂實驗」，首相勒文（Stefan Lofven）和蒂格內爾彷彿與瑞典人正在玩俄羅斯輪盤。

于默奧大學（Umeå University）病毒學教授埃爾格（Fredrik Elgh）向瑞典電視台（SVT）表示，對情況感到極度憂慮，寧願斯德哥爾摩被隔離，並形容瑞典幾乎是全球唯一一個對制止感染不作為的國家。《每日新聞報》（Dagens Nyheter）也曾刊出多篇專家撰寫的評論文章，強烈呼籲首相勒文仿傚英國改變策略，積極抗疫。

從某些方面來看，瑞典仍然有抗疫優勢。居家辦公的文化早已紮根瑞典，疫情爆發前已經有約40%上班族定期居家辦公。而且瑞典獨居比例較高，並非如南歐一樣三代人居於同一屋簷下，家居傳播機會較少。不過要知道瑞典是否選擇了正確的道路，一個月後或自有分曉。