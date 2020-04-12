【新冠肺炎】紐約時報稱紐約疫情輸入源頭是歐洲　遭特朗普狠批

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《紐約時報》4月8日報道稱，紐約地區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例主要是來自歐洲，而不是中國。美國總統特朗普（Donald Trump）狠批《紐約時報》是假新聞媒體。

美國總統特朗普4月11日在社交網絡Twitter上說，假新聞媒體《紐約時報》現在將新冠病毒的源頭追溯到歐洲，而不是中國，這是第一次。「我想知道失敗的《紐約時報》從這篇報道得到了什麼？有任何具名的消息來源嗎？他們最近像狗一樣地被趕出了中國，顯然想要回去。悲哀！」

中國最近驅逐了多家美國媒體的駐華記者，其中包括《紐約時報》。

特朗普這番言論是批評《紐約時報》4月8日發布的一篇報道。《紐約時報》8日的報道稱，最新的基因研究表明，新冠病毒早在2月中旬就開始在紐約地區傳播，也就是第一個確診病例出現之前的幾周，主要是從歐洲帶來了這種病毒，而不是來自亞洲。

報道稱，研究人員通過數千患者身上獲得的病毒遺傳物質尋找線索，揭示了疫情爆發的過程。有份撰寫上述研究、西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）遺傳學家巴克爾（Harm van Bakel）說，「大多數（病例）顯然是來自歐洲。」

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