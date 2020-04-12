【新冠肺炎】紐約時報稱紐約疫情輸入源頭是歐洲　遭特朗普狠批

《紐約時報》4月8日報道稱，紐約地區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例主要是來自歐洲，而不是中國。美國總統特朗普（Donald Trump）狠批《紐約時報》是假新聞媒體。

美國總統特朗普4月11日在社交網絡Twitter上說，假新聞媒體《紐約時報》現在將新冠病毒的源頭追溯到歐洲，而不是中國，這是第一次。「我想知道失敗的《紐約時報》從這篇報道得到了什麼？有任何具名的消息來源嗎？他們最近像狗一樣地被趕出了中國，顯然想要回去。悲哀！」

中國最近驅逐了多家美國媒體的駐華記者，其中包括《紐約時報》。

So now the Fake News @nytimes is tracing the CoronaVirus origins back to Europe, NOT China. This is a first! I wonder what the Failing New York Times got for this one? Are there any NAMED sources? They were recently thrown out of China like dogs, and obviously want back in. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2020

特朗普這番言論是批評《紐約時報》4月8日發布的一篇報道。《紐約時報》8日的報道稱，最新的基因研究表明，新冠病毒早在2月中旬就開始在紐約地區傳播，也就是第一個確診病例出現之前的幾周，主要是從歐洲帶來了這種病毒，而不是來自亞洲。

報道稱，研究人員通過數千患者身上獲得的病毒遺傳物質尋找線索，揭示了疫情爆發的過程。有份撰寫上述研究、西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）遺傳學家巴克爾（Harm van Bakel）說，「大多數（病例）顯然是來自歐洲。」