【新冠肺炎】美批中國官員將非洲人趕出街：中非關係空洞

新冠肺炎（COVID-19）在全球多個國家及地區肆虐，隨着多個政府祭出限制人口流動、要求人們接受檢測以及居家隔離等措施，有些做法亦被指是歧視外國人。法國媒體4月11日報道，身在中國廣州的非洲人士稱被驅逐、遭任意的強制隔離，以及大規模地被拉去接受測試。

有「小非洲」之稱廣州越秀區近期出現一個與尼日尼亞人有關的群聚感染個案，人們指當地政府官員以及疫情防控官員對相關人等予以歧視。

中國國營媒體指，該區官員稱至少名8人確診患者曾在「小非洲」走動，當中5人是尼日利亞人士。有報道指他們違反強制隔離令，曾到過8間餐廳。這導致近2000名曾與他們有過接觸的人須接受測試及隔離。

廣州截至4月9日有114個輸入個案，當中16人是非洲人，其他是中國公民。這導致非洲人成為被懷疑以及歧視的一群。

有數名非洲人告訴法國媒體，他們被人從家中驅逐出來，酒店也不接待他們。一名烏干達交換生說自己已在天橋下生活數天，因為一直被商戶拒絕，無法買到食物或進入餐廳吃飯。

報道中不止這一個個案。廣州警方拒絕就此置評。

一名美國務院發言人接受法國媒體訪問時說：「身在中國的非洲人所受的虐待以及不當對待悲哀地提醒我們，中國與非洲的關係是有多空洞。」

針對非洲人在中國遭歧視的報道，中國外交部發言人趙立堅4月9日說，中國政府對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。

他還說，中國當前抗疫面臨的最緊迫任務就是防止境外輸入和境內反彈，這需要中國公民和外國在華人員的共同理解、支持與配合。至於在實施有關舉措過程中出現的一些情況和誤解。