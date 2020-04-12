【新冠肺炎】美國擬停止資助世衛的背後　這並非「偏袒」問題

美國總統特朗普（Donald Trump）被指正計劃暫停對世界衛生組織的資助，以懲罰世衛「向中國靠攏」，令新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在世界爆發。

新型冠狀病毒肺炎：世衛總幹事譚德塞被指向中國靠攏，受到批評。圖攝於2月28日，在日內瓦開召開的世衛記者會。（Reuters）

特朗普在4月10日表示會在下周決定有關世衛的資助安排。特朗普在記者會上表示，美國每年給予世衛5億美元，「會在下星期談談這個問題」。外界認為這是美國有意削減以致暫停給予世衛資助的意思。

目前美國這種聲音在政界鷹派尤其響亮，美政治新聞網站Politico報道要求中止資助的人有來自白宮，也有來自國家安全委員會，而許多人都對中國持強硬態度。而當中更有人提議在聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）的基礎上，建立替代世衛的機構。

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UNAIDS同是世衛被批評下誕生

UNAIDS在1996年成立，成立背景與世衛過去對愛滋病的對策緩慢，領導能力不足有關。世衛被批評指自1981年首個愛滋病例報告以來，無法給予正確預警及統一各國步伐，錯失防疫機會讓愛滋病流行全球。

目前未知美國具體想建立一個什麼樣的組織，但有擔憂指在疫情盛行的今天停止對世衛資助，會影響世衛在貧困國家的防疫工作，特別是新冠病毒以外的疾病防疫。行動有可能會遭包括美國盟友的國家反對，並可能進一步加強中國對世衛的影響力。

在目前批評世衛的聲音中，最基本的是在於希望世衛能提高在疫情爆發時的警剔作用，並讓世衛有更大動力要求中國這類被指欠缺透明度的國家提供更多資訊，在疫情爆發初期就能向世界發出更大的警報訊號。

世衛在疫情早期稱讚中國對新冠病毒疫情的措施，反對實施限制出入境等成為話柄，廣受批評。

新型冠狀病毒肺炎：非洲等的貧窮國家很大程度要求世衛的協助，不論是對抗當前新冠疫情還是別的疾病。圖攝於3月25日，塞內加爾首都達卡的一個呼籲市民防疫的牆壁塗鴉。（Retuers）

世衛話語權有限 對美同樣不夠強硬

世衛並非仲裁機構，它的運作很大程度受會員國的限制。世衛沒有權力「要求」某個特定國家做事，若譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）希望中國聯手抗疫，他必須與中國合作。

這實際與對待美國時相同，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府危機處理官員，現華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）高級政策研究員柯寧戴克（Jeremy Konyndyk）表示，若批評世衛對中國不夠強硬，那世衛對美國一樣不夠強硬。

柯寧戴克批評特朗普政府忽視疫情危險，浪費時機應對病毒來襲，造成今天的大規模爆發。柯寧戴克特別指出，譚德塞同未曾對美國的反應遲鈍作出批評。

Politico另引述一名美國州政府發言人指出，從新冠肺炎的流行可以汲取很多教訓，包括世衛在履行其使命方面在何處發生錯誤，應在當前的疫情過後作出全面評估，以讓人類避免未來的危機。