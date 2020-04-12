【新冠肺炎】約翰遜已出院　英國首相府：他不會立即復工

3月27日確診感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月12日出院，但首相府稱他不會立即重返工作崗位。

首相辦公室4月6日表示，約翰遜因新型冠狀病毒肺炎病情惡化，轉入深切治療部（ICU）接受治療。他一度留在深切治療部3晚。之後在9日轉到普通病房。

首相府稱約翰遜會在鄉間官邸契克斯（Chequers）休養，不會立即返回工作崗位。

首相府稱：「首相根據其醫療團隊的建議，不會立即恢復工作。他想就自己得到一流的照顧，對聖托馬斯醫院每一人致謝。」

約翰遜出院，最開心的人莫過於首相的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）。她在Twitter上推文，對所有傳訊息支持約翰遜人表示感謝。

她在第一則推文中表示，言語不足以表達她對國民保健制度（NHS）的謝意。她指聖托馬斯醫院表現出色，「我將永遠無法回報您，而我對您的感謝之意將永不停竭。」

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you. 🌈 — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020

Thank you also to everyone who sent such kind messages of support. Today I’m feeling incredibly lucky. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 12, 2020

西蒙茲雖然在第二則推文中表示「我覺得自己今日非常幸運」，也沒忘記仍有很多人在生死邊緣掙扎。她在第三則推文中說，自己上周經歷過非常黑暗的時期。她的心與那些情況相似的人同在，為他們所愛而正在生病的人擔心。

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