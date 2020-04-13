OPEC與產油國同意減產　美俄沙特對協議表示支持

撰文：歐敬洛
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石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等國家經過4天的會議後，在4月12日達成協議，每日大幅減產石油共970萬桶，以穩定油價。減產幅度是歷來最大。
石油減產：克里姆林宮發表聲明，對達成減產協議表示支持。圖攝於4月12日，克里姆林宮外的道路。（Reuters）
OPEC與俄羅斯等產油國家，達成協議同意每日大幅減產石油970萬桶，佔全球總產油數字一成，創歷來最大。
俄羅斯克里姆林宮發表聲明，指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump）及沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）均對協議表示支持。
特朗普在個人Twitter上發文，表示這次達成的重大減產協議，能為美國保留數十萬個能源業職位。特朗普感謝普京及薩勒曼，並認為這份協議對所有人都是好事。
The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020
俄羅斯與油組在3月減產談判破裂，沙特宣布增產原油爆發油價戰。加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下國際石油需求減少，令原油價格持續下跌，紐約期油一度跌穿20美元一桶，創18年來新跌。油組與非油組國家希望透過減產，穩定油價。