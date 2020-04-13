美國疫情迎來黑暗時刻　特朗普「勝利宣言」可參照邱吉爾演講

最新數據顯示，美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例全球最多已經超過55萬例，死亡病例超過2萬例。就在美國50個州歷史上首次全部進入「重大災難狀態」的第二天，特朗普（Donald Trump）發表了「勝利宣言」。不過，歷史是最好的老師，建議總統先生參照一下英國首相邱吉爾二戰時的精彩演講。

全美50周進入「最大災難狀態」第二天，特朗普發表「勝利宣言」。（@realDonaldTrump推特截圖）

綜合媒體4月13日報道，根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至香港時間13日13時14分，美國是現在確診病例最多的國家，累計達557,571個，死亡病例為20,457個。

紐約州的累計確診病例數目在4月10日超越美國以外的全球國家。該州的個案數目佔全美逾三分之一。

4月11日，美國成為全世界第一個單日死亡個案破2,000個的國家。該國過去24小時新增死亡病例2,108個。死亡人數同日首次超越意大利，成為最多確診病例及死亡個案的國家。

歷史應該記住4月11日這一天，美國總統特朗普批准懷俄明州為新冠肺炎疫情「重大災難狀態」。至此，美國所有50個州、首都華盛頓特區及美屬4個海外領地全部進入「重大災難狀態」，這在美國歷史上是第一次。當災難超出州和地方政府響應能力並且需要長期的援助時，經聯邦政府批准可進入「重大災難狀態」，可獲得聯邦政府援助。

恰恰就在全美50州進入「重大災難狀態」的第二天（4月12日），特朗普在個人Twitter上發表了「勝利宣言」。他寫道，「（美國）歷史上第一次有了一份適用於所有50個州全部經批准的總統災難宣言。對於這場看不見敵人的戰爭，我們正在勝利，而且將會勝利！ 」

正是總統先生髮表的這條「紀念」推文似乎又「炒車」了，引發眾多網友的嘲諷。有網友諷刺他說：「你才是總統災難！」還有人「教」特朗普，推文不能這麼寫：「想象一下，在這句話之後加上『我們正在勝利』。徹底（給人）錯覺。」更有甚者說：「只有當你的鏡子壞了，你才會覺得敵人是『看不見的』。」

人們常說歷史是最好的老師。殊不知特朗普在發表這條「勝利宣言」前是否聽過英國首相邱吉爾在電影《至暗時刻》中精彩演講。電影情節十分簡單，二戰初期，納粹德國侵略歐洲各國，英國隨時都有淪陷的危險。邱吉爾受工黨擁戴，成為繼任英國首相。

影片中的幾場重頭戲都與邱吉爾的演講有關。新當選首相的邱吉爾第一次出席議院會議時，他發表了一場精彩演說：「我沒有別的，只有熱血、辛勞、眼淚和汗水獻給大家。你們問：我們的目的是什麼？我可以用一個詞來答覆：勝利，不惜一切代價去爭取勝利，無論多麼恐怖也要爭取勝利，無論道路多麼遙遠艱難，也要爭取勝利，因為沒有勝利就無法生存。」邱吉爾極具煽動性的演說，為他贏得了議員們的支持，開啟了他的戰時執政。

代號為「發電機計劃」的鄧寇克大撤退成功，邱吉爾又發表了二戰時期最鼓舞人心的一段演講：「我們將戰鬥到底。我們將在法國作戰，我們將在海洋中作戰，我們將以愈來愈大的信心和愈來愈強的力量在空中作戰，我們將不惜一切代價保衛本土，我們將在海灘作戰，我們將在敵人的登陸點作戰，我們將在田野和街頭作戰，我們將在山區作戰。我們絕不投降，即使我們這個島嶼或這個島嶼的大部分被征服並陷於飢餓之中，我們在海外的帝國臣民，在英國艦隊的武裝和保護下也會繼續戰鬥，直到新世界在上帝認為適當的時候，拿出它所有一切的力量來拯救和解放這個舊世界。」

邱丘吉爾以強硬的手腕，犀利的言辭，一次次將求和派拉到抗戰的立場上來。與之對照，建議特朗普總統在發表任何「戰前演講」前能夠仔細思量講話的時機，以及揣摩語言的藝術。或許這樣，他才能帶領美國人打贏這場「抗疫戰役」，進而使美國再次強大。