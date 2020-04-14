【新冠肺炎・最新疫情】全球確診個案逾191萬宗　近12萬人死亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破191萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據一度顯示全球確診個案突破200萬宗，其後下調確診個案至1,918,855宗。死亡病例達到119,588宗。

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美國：美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字一度顯示確診個案達682,619宗，其後下調至581,679宗。死亡個案達23,604宗。痊癒個案達43,738宗。美國已有2,935,006人接受檢測。

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西班牙：衞生部13日發布數據顯示，西班牙單日新增病例數已降至3月21日以來的最低值。根據衞生部統計，截至當地時間12日晚上9時，西班牙單日新增確診病例3477個，累計169,496個，上一次單日確診病例低於這一數字是3月20日的2,833個；新增死亡病例517個，累計17,489個；新增治癒病例2,336例，累計治癒64,727個。

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意大利：民防局4月13日公布新增566宗死亡個案，累計增至20,465宗。確診個案增帖3,153宗，增至159,516宗。留醫深切治療部的人數連續第10日減少，減至3,260人。

伊朗：衞生部4月13日宣佈，截至當天中午，伊朗新增確診新冠病例1617個，累計確診病例73303個，累計死亡4585人，治癒45983人，病重3877人。

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日本：日本4月13日新增291宗確診個案，國內確診個案增至7,668宗。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員，以及撤僑包機的乘客，日本確診個案累計有8,394宗。東京新增91宗確診個案，4月7日以來首次單日新增個案少於100宗。

日本同日新增5宗死亡個案，其中2宗來自神奈川縣，其餘個案分別來自埼玉縣、兵庫縣和福岡縣。

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印尼：衞生部4月13日通報，印尼新冠確診病例比前一天增加316個，已連續3天新增確診病例超300個，累計確診病例達4557個，累計死亡399個，累計治癒380個。

印度：衞生部13日發佈的新冠疫情最新數據顯示，截至當地時間13日下午5時，印度新增確診病例905個，累計確診病例達9352個，累計治癒980個，累計死亡324個。

印度政府當天發聲明說，政府已同意將所有因全國封鎖措施而滯留印度的外國人的簽證有效期延長至4月30日。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月13日公佈數據顯示，截至當地時間13日零時，德國較前一日新增確診新冠病例2537個，累計123016個；新增死亡病例126個，累計2799個；新增治愈病例4000個，累計痊癒64300個。

該國12日累計痊愈病例數首次超過現存病例數，當日累計治愈60,200個，現存病例57,606例。這表明痊癒者已超過新增患者，現存病例會逐漸減少。

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馬來西亞：衞生部13日通報，該國當天新增134個確診病例，累計確診病例增至4817個；新增治癒168個，累計2276個；累計死亡77個。

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韓國：中央防疫對策本部4月14日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增27個，累計確診案例數增至10,564個。該國單日新增確診案例連續第2天低於30宗，連續第6天低於50宗。死亡病例新增5個，累計增至222個。康復並解除隔離的病例新增87個，累計7,534個。

對策本部10日表示，境內累計有91宗感染個案在康復並解除隔離後，再次對病毒測試呈陽性反應。慶尚北道奉化郡一家療養院有最多相關個案，院內36名康復病人中，有18人複檢後呈陽性反應。